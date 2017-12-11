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Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi belli oldu!

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Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi belli oldu!
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih ile eşleşti.
Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş, Almanya'nın Bayern Münih takımıyla eşleşti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan Beşiktaş, son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih ile ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak.

Son şampiyon İspanyol ekibi Real Madrid, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ve 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ve 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak. Final karşılaşması ise 26 Mayıs 2018'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. 

İŞTE SON 16 TURUNDAKİ EŞLEŞMELER!

Beşiktaş - Bayern Münih
Juventus - Tottenham
Basel - Manchester City
Porto - Liverpool
Sevilla - Manchester United
Real Madrid - PSG
Shakhtar Donetsk - Roma
Chelsea - Barcelona

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