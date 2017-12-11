Fikret Orman kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, "Bayern tabii ki zor bir rakip ama biz de çantada keklik değiliz. Zevkli, rekabeti yüksek maçlar oynanacak. Biz en iyisini yapmaya çalışacağız. Önümüzde 2.5 ay kadar bir zaman var. Bu süreci iyi değerlendirip iyi bir hazırlık yapacağız. Hayırlısı olsun. Bayern Münih'in mutlu olması lazım büyük bir kulüple oynayacağı için." dedi.
11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
- Hükümetten Almanya'ya uyarı! Zararlı çıkarFikret Orman'dan kuraya ilk yorum!Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi belli oldu!Mehmetçiğin PKK'lı teröristi vurma anı karemadaTrump'ın kararı hepsinin hesabını bozduAmerika alev alev! Yangın kontrol altına alınamıyorKore gazisinden 'Ayla'yı ilk ben buldum iddiasıKudüs kararıyla ABD savaşı barışa tercih ettiTürkiye Avrupa'nın 3 katıTOKİ 2023 hedefini açıkladı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:39 Güneş 08:12 Öğle 13:04 İkindi 15:22 Akşam 17:44 Yatsı 19:10
- 17°C Adana
- 10°C Adıyaman
- 10°C Afyon
- -7°C Ağrı
- 14°C Amasya
- 10°C Ankara
- 18°C Antalya
- 6°C Artvin
- 17°C Aydın
- 9°C Balıkesir
- BIST: 109.015 1.01
- Altın: 154,118 0.04
- Dolar: 3,8310 -0.11
- Euro: 4,5185 0.29
Fikret Orman'dan kuraya ilk yorum!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fikret Orman'dan kuraya ilk yorum!Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar ligi son 16 turundaki Bayern Münih eşleşmesini değerlendirdi.
Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi belli oldu!Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih ile eşleşti.
Avrupa'da böylesi yok! Süper Lig'in büyük farkıTürkiye'nin futbolda en üst organizasyonu olan Süper Lig'deki rekabet, Avrupa önde gelen ligleri arasında en mücadeleli yarış durumunda.
'Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek'Kasımpaşa'nın Kolombiyalı futbolcusu Michael Rangel, hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak olduğunu söyledi.
Trabzonspor İstanbul'da kaybetmiyor!Trabzonspor, 2017 yılında İstanbul takımlarıyla oynadığı 10 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ünlü yönetmen beyzbol sopasıyla öldürüldü
- Biri zayıflıktan diğeri aşırı kilodan ölü bulundu
- At arabasıyla köpeğe eziyet
- Eski belge merakı tarihçilere ışık tuttu
- Metrobüste şaşırtan görüntü!
- Son 5 günde 56 bin 'Kudüs' tweeti atıldı
- Görevden alınan belediye başkanı gözaltına alındı!
- Diriliş Ertuğrul ekibinden Altın Kelebek ödülüne tepki!
- Mezar sorup bekçiyi hastanelik ettiler
- Genç kadın tacizcisini sosyal medyadan ifşa etti
- Fazla para böyle yuva yıktı!
- Skandal sözler için hesap verdi
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.