Fikret Orman'dan kuraya ilk yorum!

Fikret Orman kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, "Bayern tabii ki zor bir rakip ama biz de çantada keklik değiliz. Zevkli, rekabeti yüksek maçlar oynanacak. Biz en iyisini yapmaya çalışacağız. Önümüzde 2.5 ay kadar bir zaman var. Bu süreci iyi değerlendirip iyi bir hazırlık yapacağız. Hayırlısı olsun. Bayern Münih'in mutlu olması lazım büyük bir kulüple oynayacağı için." dedi.