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Korkutan açıklama! Kim, elde etmeye çok yakın

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Korkutan açıklama! Kim, elde etmeye çok yakın
Washington Post, Kuzey Kore'nin son 10 yılda biyoteknoloji alanında geliştiğini ve biyolojik silah üretme kapasitesine sahip teknolojiyi elde etmeye yakın olduğunu yazdı.
Korkutan açıklama! Kim, elde etmeye çok yakın Korkutan açıklama! Kim, elde etmeye çok yakın Korkutan açıklama! Kim, elde etmeye çok yakın

Washington Post'un haberine göre Kuzey Kore'nin biyolojik silah programı konusundaki ilk korku, 2006'da ABD'li istihbarat yetkililerinin Kongre'ye Pyongyang'ın biyolojik silah geliştirdiğine yönelik uyarıyı içeren bir raporu göndermesi ile ayyuka çıktı. 2006'daki raporda Kuzey Kore'nin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle o dönem biyolojik silah geliştiremediği belirtildi. 

Ancak ABD'li ve Asyalı istihbarat yetkilileri ve silah uzmanlarına göre, Kuzey Kore gerekli teknolojiyi yaklaşık 10 yıl içinde elde etti ve istikrarlı şekilde biyolojik silah üretme potansiyeline sahip teknolojiyi elde etmeye doğru ilerliyor.

'NEDEN HENÜZ BİYOLOJİK SİLAH ÜRETMEDİLER?'

Gazetenin açıklamalarına yer verdiği adı açıklanmayan bir üst düzey ABD'li yetkili, "Kuzey Korelilerin çeşitli amaçlar için biyolojik ajanlara sahip olduğu biliniyor. Önümüzde duran soru ise şu: Neden gerekli malzemeleri elde ettiler ve bilimsel olarak geliştiler de henüz silah üretmediler?" ifadelerini kullandı.

Gazeteye göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ayrıca ülkedeki bilim adamlarını yurtdışına mikrobiyoloji alanında ilerlemeleri için gönderdi. Ayrıca Kuzey Kore yönetimi gelişmekte olan ülkelere biyoteknoloji alanında hizmet satmayı önerdi.

Ancak gazeteye konuşan ve gizli belgelere erişimi olan eski ve yeni ABD'li yetkililer, Kim'in örnek ve prototiplerin ötesine geçerek bu (biyolojik) silahların üretilmesine yönelik emir verdiğine ilişkin somut kanıtlara sahip olmadıklarını da vurguladı.

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