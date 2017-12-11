Milli'den vahim iddia: Türk Dışişleri, Kudüs'ü Trump'tan önce kabul etmiş

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde Eylül 2012'den 2015'e kadar kadar İsrail rejiminin başkenti olarak Kudüs'ün yazılı olduğu Milli Gazete tarafından gündeme getiridi.

Milli Gazeteyazarlarından Ekrem Şama, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde Eylül 2012'den 2015'e kadar İsrail rejiminin başkenti olarak Kudüs'ün yazılı olduğunu belirtti.

Şama, fotoğraf ile Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde Eylül 2012 tarihinde İsrail devletinin başkentinin Kudüs yazılmasına vurgu yaparak, söz konusu duruma tepki gösterdi.

Yazar Şama konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

Bakanlığın resmi internet sitesi.

Bütün devletlerin tanıtıcı bilgileri kaydedilmiş.

İsrail'in bilgileri de kaydedilmiş.

Sıkı durun, İsrail'in başkenti KUDÜS olarak kaydedilmiş.

Öteden beri bu kayıt varmış.

Ama Tramp şeytanı bu konuyu kaşıyıp, BOP adımlarını atmaya başlayınca ve İsrail'in başkentini

KUDÜS olarak ilan edince ve dünya karışınca akılları başlarına gelmiş bizim MONŞERLERİN!

Apar topar Kudüs kelimesini silmişler.

Yerine Telaviv yazacak halleri yok ki.

Nasıl bir çözüm bulalım?

Hah tamam, boş bırakalım, demişler!

İşte her iki rezaletin fotoğrafı.

Bir taraftan Trump'a ve İsrail'e bağırıp çağıracaksın, bir taraftan Trump'tan önce sen bu haltı karıştıracaksın!

Buyurun hesabını kim verir?

* Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde Eylül 2012 ile 2015 tarihleri arasında İsrail Rejimi'nin başkenti olarak Kudüs ifadesinin yer aldığı ortaya çıktı.