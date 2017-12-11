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Bayern'in yıldızlarından Beşiktaş yorumu

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Bayern'in yıldızlarından Beşiktaş yorumu
Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Alman ekibi Bayern Münih sosyal medya hesaplarından Türkçe paylaşımda bulundu.
Bayern'in yıldızlarından Beşiktaş yorumu Bayern'in yıldızlarından Beşiktaş yorumu Bayern'in yıldızlarından Beşiktaş yorumu

Bayern Münih'in Alman yıldızı Müller ise Beşiktaş eşleşmesini değerlendirdi. İstanbul'daki atmosferde oynamak için sabırsızlandığını ifade eden Müller, "Kuradan memnunuz. iki güzel maç olacak. Beşiktaş'ın Leipzig ile oynadığı maçı izlemiştim. İstanbul'daki atmosferde oynamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu. 

"NAKAVT İÇİN DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

1997-1998 yılında iki takımın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı karşılaşmadan bir görsel paylaşan Alman temsilcisi fotoğrafın altına, "Nakavt için döt gözle bekliyoruz" yorumunu yaptı.

MATS HUMMELS: "BEŞİKTAŞ!"

Alman ekibinin tecrübeli stoperi Mats Hummels'de kura çekimi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hummels, "Besiktas it is!" mesajını paylaştı

RİBERY İSTANBUL'A GELECEĞİ İÇİN HEYECANLI

Daha önce Türkiye'de Galatasaray forması giyen Franck Ribery'yi İstanbul heyecanı sardı. Fransız yıldız, sosyal medya hesabından "Türkiye'ye gidiyoruz" yazdı...

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