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Üç ülke harekete geçti! Yeni gelişme

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Üç ülke harekete geçti! Yeni gelişme
Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore'ye karşı ortak füze savunma tatbikatı düzenledi.
Üç ülke harekete geçti! Yeni gelişme Üç ülke harekete geçti! Yeni gelişme Üç ülke harekete geçti! Yeni gelişme

Yonhap ajansının haberine göre, üç ülkenin donanmasındaki  destroyerlerin katıldığı tatbikat, Kore Yarımadası ve Japonya açıklarında  başladı.

Füze saldırılarının tespiti ve izlenmesini kapsayan senaryoların  gerçekleştirildiği tatbikatta, balistik füzelerin izlenmesi konusunda üç ülkenin  ordusu arasında bilgi paylaşımı yapıldığı belirtildi. Ortak tatbikat yarın da  devam edecek.

Kore Yarımadası ve Japonya, Kuzey Kore’nin füze denemeleriyle sık sık  gündeme geliyor. Pyongyang yönetimi,Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin  aldığı yaptırım kararlarına rağmen nükleer ve füze programını devam ettiriyor.
 
Kuzey Kore en son 29 Kasım’da yaptığı kıtalararası balistik füze  denemesiyle uluslararası toplumun tepkisini çekmişti. 
 
Fırlatıldıktan sonra 53  dakika belirlenen yörüngesinde seyreden balistik füzenin 4 bin 500 kilometre  irtifaya ulaştığı ve 100 kilometre yatay mesafeye ulaştıktan sonra Japon  Denizi’ne düştüğü açıklanmıştı.

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