Üç ülke harekete geçti! Yeni gelişme

Yonhap ajansının haberine göre, üç ülkenin donanmasındaki destroyerlerin katıldığı tatbikat, Kore Yarımadası ve Japonya açıklarında başladı.

Füze saldırılarının tespiti ve izlenmesini kapsayan senaryoların gerçekleştirildiği tatbikatta, balistik füzelerin izlenmesi konusunda üç ülkenin ordusu arasında bilgi paylaşımı yapıldığı belirtildi. Ortak tatbikat yarın da devam edecek.

Kore Yarımadası ve Japonya, Kuzey Kore’nin füze denemeleriyle sık sık gündeme geliyor. Pyongyang yönetimi,Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı yaptırım kararlarına rağmen nükleer ve füze programını devam ettiriyor.



Kuzey Kore en son 29 Kasım’da yaptığı kıtalararası balistik füze denemesiyle uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.



Fırlatıldıktan sonra 53 dakika belirlenen yörüngesinde seyreden balistik füzenin 4 bin 500 kilometre irtifaya ulaştığı ve 100 kilometre yatay mesafeye ulaştıktan sonra Japon Denizi’ne düştüğü açıklanmıştı.