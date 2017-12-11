Çipras değil Kılıçdaroğlu: Lozan tartışılamaz!

CHP lideri, Lozan Antlaşması'nın Türkiye'nin namusu olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde Lozan Antlaşması'nı gündeme getirmesini eleştirdi.

"Hangi gerekçeyle Lozan'ı tartışmaya açıyorsun?" diye soran Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN NAMUSUDUR O

Hangi bilgi birikiminle Lozan'ı tartışmaya açıyorsun? Lozan'ı tartışmaya açmadan önce şu diplomanı bi göster bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin namusudur o namusudur. Benim ülkemin sınırlarını nasıl gider başka ülkede tartışmaya açarsın? Konuşuyorsun iç politika malzemesi yapıyorsun. Ben bunu da anlarım.