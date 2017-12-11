11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:12Öğle 13:04İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 18°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 109.097 1.09
  • Altın: 153,413 -0.42
  • Dolar: 3,8257 -0.25
  • Euro: 4,5096 0.09

Çipras değil Kılıçdaroğlu: Lozan tartışılamaz!

»
CHP lideri, Lozan Antlaşması'nın Türkiye'nin namusu olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.
Çipras değil Kılıçdaroğlu: Lozan tartışılamaz!
Çipras değil Kılıçdaroğlu: Lozan tartışılamaz! Çipras değil Kılıçdaroğlu: Lozan tartışılamaz! Çipras değil Kılıçdaroğlu: Lozan tartışılamaz!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde Lozan Antlaşması'nı gündeme getirmesini eleştirdi.

"Hangi gerekçeyle Lozan'ı tartışmaya açıyorsun?" diye soran Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN NAMUSUDUR O

Hangi bilgi birikiminle Lozan'ı tartışmaya açıyorsun? Lozan'ı tartışmaya açmadan önce şu diplomanı bi göster bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin namusudur o namusudur. Benim ülkemin sınırlarını nasıl gider başka ülkede tartışmaya açarsın? Konuşuyorsun iç politika malzemesi yapıyorsun. Ben bunu da anlarım.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çipras değil Kılıçdaroğlu: Lozan tartışılamaz!Çipras değil Kılıçdaroğlu: Lozan tartışılamaz!CHP lideri, Lozan Antlaşması'nın Türkiye'nin namusu olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye çok sert sözlerErdoğan'dan İsrail ve ABD'ye çok sert sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e seslenerek, "Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar arkasına saklanacak ağaç bile bulamayacaklarını bilmelidirler" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari’ye gidiyorCumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari’ye gidiyorAdalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hakkari’ye geleceğini söyledi.
CHP’li belediyelerin büyük korkusuCHP’li belediyelerin büyük korkusuCHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler, yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen CHP'li belediyelere çevrildi.
Böyle bir vurgun yok! Aile boyu yolsuzlukBöyle bir vurgun yok! Aile boyu yolsuzlukBattal İlgezdi’nin himaye ettiği akrabaları, okul için imar izni verilmeyen alana konut yaptı sonra da özel bir koleje kiralayıp büyük rant elde etti.
Kılıçdaroğlu, İlgezdi'nin avukatlığına soyundu!Kılıçdaroğlu, İlgezdi'nin avukatlığına soyundu!CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.
  • Devlet Bahçeli çok sert çıktı! Şerefsiz bir ajanın sözleriyle...09 Aralık 2017 Cumartesi 12:20
  • Bakan Soylu'dan İran'da kritik görüşme!09 Aralık 2017 Cumartesi 12:14
  • Davutoğlu: İtham etmeye çalışan cevabı alır...09 Aralık 2017 Cumartesi 12:04
  • Temel Karamollaoğlu: Hem İsrail’e hem de ABD’ye nota vereceğiz09 Aralık 2017 Cumartesi 10:20
  • Karamollaoğlu'ndan 'Kudüs' çıkışı08 Aralık 2017 Cuma 13:08
  • "Pimi çekilmiş bomba olur!"07 Aralık 2017 Perşembe 11:02
  • Cumhuriyet tarihinde ikinci en üst düzey ziyaret07 Aralık 2017 Perşembe 10:50
  • MHP'den küstah karar sonrası ilk açıklama07 Aralık 2017 Perşembe 10:41
  • Kılıçdaroğlu'ndan 'ilk' Kudüs açıklaması07 Aralık 2017 Perşembe 10:30
  • Bedelli çıkacak mı? Bozdağ vekillere açıkladı07 Aralık 2017 Perşembe 10:29
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri