11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:12Öğle 13:04İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 18°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 109.097 1.09
  • Altın: 153,413 -0.42
  • Dolar: 3,8257 -0.25
  • Euro: 4,5096 0.09

Olağanüstü gün! Silivri'ye böyle getirildi

»
Ylbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılaması Silivri'de başladı.
Olağanüstü gün! Silivri'ye böyle getirildi
Olağanüstü gün! Silivri'ye böyle getirildi Olağanüstü gün! Silivri'ye böyle getirildi Olağanüstü gün! Silivri'ye böyle getirildi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda yapılan duruşmada 48'i tutuklu 3'ü tutuksuz  51 sanık hazır bulundu. Duruşma salonuna önce tutuksuz üç sanık alındı. Bu sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra tutuklu sanıklar içeriye alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov diğer sanıklardan farklı olarak jandarmaların arasında salona getirilerek en öndeki sanık kürsüsüne oturtuldu. Masharipov'un yanına ve arkasına jandarmalar oturtuldu. Aralarında Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 4 tutuklu kadınsanık ise son olarak duruşma salonuna getirildi. Yaşanan terör saldırısında yaralanan bazı müştekiler de duruşmaya katıldı. Duruşma sanıkların kimlik tespitiyle devam ediyor.   

Ortaköy'de Yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan İddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Olağanüstü gün! Silivri'ye böyle getirildiOlağanüstü gün! Silivri'ye böyle getirildiYlbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılaması Silivri'de başladı.
Türk savaş uçakları Kuzey Irak'ı vurdu!Türk savaş uçakları Kuzey Irak'ı vurdu!Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, silahlı 17 terörist etkisiz hale getirildi.
Kan donduran cinayet! 4 kez kafasına sıktı...Kan donduran cinayet! 4 kez kafasına sıktı...Dilovası ilçesinde, Ünsal Ocakverdi (47), tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Suna Ocakverdi’yi (30) başına tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü.
Milli'den vahim iddia: Türk Dışişleri, Kudüs'ü Trump'tan önce kabul etmişMilli'den vahim iddia: Türk Dışişleri, Kudüs'ü Trump'tan önce kabul etmişTürkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde Eylül 2012'den 2015'e kadar kadar İsrail rejiminin başkenti olarak Kudüs'ün yazılı olduğu Milli Gazete tarafından gündeme getiridi.
Mehmetçiğin PKK'lı teröristi vurma anı karemadaMehmetçiğin PKK'lı teröristi vurma anı karemadaSosyal medyada "Mehmetçiğin PKK'lı teröristi vurma anı" denilerek paylaşılan bir video izlenme rekoruna koşuyor. Videonun gerçek mi yoksa beğeni toplamak için ortaya atılmış bir yalan mı olduğu bilinmiyor.
Kore gazisinden 'Ayla'yı ilk ben buldum iddiasıKore gazisinden 'Ayla'yı ilk ben buldum iddiasıİzmir’in Tire ilçesinde yaşayan Kore gazisi Halil Bekki (90), Kore Savaşı'nda filme de konu olan Ayla’yı ilk olarak İsmet Yüzbaşı ve kendisinin bulduğunu iddia etti.
  • Montaj değil gerçek! Uygulanmaya başlandı11 Aralık 2017 Pazartesi 14:20
  • Müge Anlı'nın ekibi ölümden döndü!11 Aralık 2017 Pazartesi 14:08
  • İnanılır gibi değil! İyice gözleri dönmüş..11 Aralık 2017 Pazartesi 14:07
  • Vatan Şaşmaz cinayetinde son nokta konuldu!11 Aralık 2017 Pazartesi 13:00
  • Ankara'da operasyon: Çok sayıda gözaltı!11 Aralık 2017 Pazartesi 12:57
  • Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere şok ceza!11 Aralık 2017 Pazartesi 12:04
  • DEAŞ bombacısı olmakla suçlanıyordu! Karar çıktı11 Aralık 2017 Pazartesi 12:00
  • Bu bebek sütlerinin satışı durduruldu!11 Aralık 2017 Pazartesi 11:25
  • 57 İslam ülkesinden beklenen 21 Maddelik plan11 Aralık 2017 Pazartesi 11:20
  • Bitlis'in 12 köyünde sokağa çıkma yasağı11 Aralık 2017 Pazartesi 11:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri