Beşiktaş, Münih'e taraftar götürecek mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş'ın yöneticisi Ahmet Nur Çebi, tur için inançlı olduklarını söylediler.

Kura çekimini Vodafone Park'taki kulüp binasından televizyondan takip eden Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, kura sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Çebi, Bayern Münih'in büyük bir takım olduğunu belirterek, "Beşiktaş da büyük takım. Beşiktaş artık Şampiyonlar Ligi'nde bu tip takımlarla karşılaşacak. Bugün olmasa yarın karşılaşacaksınız. Tabii ki elemek için sahaya çıkacağız. Beşiktaş da artık herkes için kolay bir takım değil. Bayern Münih de üzülmüştür." dedi.

Alman ekibinin dünyanın en büyük futbol takımlarından biri olduğunu vurgulayan Çebi, şunları söyledi:

"Sonuç itibarıyla Beşiktaş ile oynayacak. Artık büyük takımlarla oynayacağız. Buna hazır olmamız lazım. Beşiktaş bu, 'şu çıksın, bu çıksın' diye bir şey yok. Bunlar bu torbanın içinden gelen ekipler. Gelen ağam, giden paşam. Kim çıktı fark etmez. Biriyle oynamak zorundayız. Biri çıktı eledik, Bayern Münih yine gelecekti. Ben ümitliyim. Beşiktaş farklı futbol oynuyor. Avrupa'da öz güveni yüksek futbol oynuyor. Çocuklarımıza, hocamıza hepsine güveniyorum. Bayern Münih de istemiyordu diye hatırlıyorum. Artık Beşiktaş'ı tartışılmaz bir şekilde büyük maçlar bekliyor."

- Taraftar konusu

Almanya'daki maçta siyah-beyazlı taraftarların olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Çebi, "Başkan ve yönetim kurulunun vereceği karardır. Şahsi görüşüm riskli durum. O riski göze almaktan çekiniyoruz. Seyircimiz iyi niyetli olsa dahi oradaki provokasyonla Beşiktaş'ın Avrupa'dan uzaklaşmasını sağlayabilirler. Benim tedirginliğim var. Bence politikanın aynen devam etmesi lazım ama arkadaşlarımın kararı ne olacak bilmiyorum." yorumunu yaptı.

Çebi, Leipzig'in ardından Bayern Münih ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine, "Sırayla, bahtımız Almanya ile açıldı. Ben tedirgin değilim, rahatım. Çıkıp topumuzu oynayacağız. Böyle takımlarla oynamak yönetici olarak benim için gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Bayern Münih'in çıkmasının ardından devre arasındaki transfer politikasının ne yönde olacağını yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, "Politikamızı çıkan takımlara göre ayarlamıyoruz. Tamamen stratejiyle ilgili durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Nur Çebi, kura çekiminin ardından Bayern Mühin'in sosyal medyadan "Coming to Beşiktaş" mesajının paylaşıldığının hatırlatılması üzerine, "Duaları tuttu o zaman. 'Geliyoruz Beşiktaş' demiş. Tamam bekliyoruz." diye espri yaptı.