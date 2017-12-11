11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:12Öğle 13:04İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 14°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 109.156 1.14
  • Altın: 153,308 -0.49
  • Dolar: 3,8205 -0.39
  • Euro: 4,5073 0.04

Beşiktaş, Münih'e taraftar götürecek mi?

»
Beşiktaş, Münih'e taraftar götürecek mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş'ın yöneticisi Ahmet Nur Çebi, tur için inançlı olduklarını söylediler.
Beşiktaş, Münih'e taraftar götürecek mi? Beşiktaş, Münih'e taraftar götürecek mi? Beşiktaş, Münih'e taraftar götürecek mi?

Kura çekimini Vodafone Park'taki kulüp binasından televizyondan takip eden Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, kura sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Çebi, Bayern Münih'in büyük bir takım olduğunu belirterek, "Beşiktaş da büyük takım. Beşiktaş artık Şampiyonlar Ligi'nde bu tip takımlarla karşılaşacak. Bugün olmasa yarın karşılaşacaksınız. Tabii ki elemek için sahaya çıkacağız. Beşiktaş da artık herkes için kolay bir takım değil. Bayern Münih de üzülmüştür." dedi.

Alman ekibinin dünyanın en büyük futbol takımlarından biri olduğunu vurgulayan Çebi, şunları söyledi:

"Sonuç itibarıyla Beşiktaş ile oynayacak. Artık büyük takımlarla oynayacağız. Buna hazır olmamız lazım. Beşiktaş bu, 'şu çıksın, bu çıksın' diye bir şey yok. Bunlar bu torbanın içinden gelen ekipler. Gelen ağam, giden paşam. Kim çıktı fark etmez. Biriyle oynamak zorundayız. Biri çıktı eledik, Bayern Münih yine gelecekti. Ben ümitliyim. Beşiktaş farklı futbol oynuyor. Avrupa'da öz güveni yüksek futbol oynuyor. Çocuklarımıza, hocamıza hepsine güveniyorum. Bayern Münih de istemiyordu diye hatırlıyorum. Artık Beşiktaş'ı tartışılmaz bir şekilde büyük maçlar bekliyor."

- Taraftar konusu

Almanya'daki maçta siyah-beyazlı taraftarların olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Çebi, "Başkan ve yönetim kurulunun vereceği karardır. Şahsi görüşüm riskli durum. O riski göze almaktan çekiniyoruz. Seyircimiz iyi niyetli olsa dahi oradaki provokasyonla Beşiktaş'ın Avrupa'dan uzaklaşmasını sağlayabilirler. Benim tedirginliğim var. Bence politikanın aynen devam etmesi lazım ama arkadaşlarımın kararı ne olacak bilmiyorum." yorumunu yaptı.

Çebi, Leipzig'in ardından Bayern Münih ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine, "Sırayla, bahtımız Almanya ile açıldı. Ben tedirgin değilim, rahatım. Çıkıp topumuzu oynayacağız. Böyle takımlarla oynamak yönetici olarak benim için gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Bayern Münih'in çıkmasının ardından devre arasındaki transfer politikasının ne yönde olacağını yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, "Politikamızı çıkan takımlara göre ayarlamıyoruz. Tamamen stratejiyle ilgili durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Nur Çebi, kura çekiminin ardından Bayern Mühin'in sosyal medyadan "Coming to Beşiktaş" mesajının paylaşıldığının hatırlatılması üzerine, "Duaları tuttu o zaman. 'Geliyoruz Beşiktaş' demiş. Tamam bekliyoruz." diye espri yaptı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Süper Lig ekibinde Başkan görevini bıraktı!Süper Lig ekibinde Başkan görevini bıraktı!Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, görevinden ayrıldı.
Bayern'de en büyük eksik Neuer!Bayern'de en büyük eksik Neuer!Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Alman ekibi Bayern Münih, kazandığı ulusal ve uluslararası kupalarla dikkati çekiyor.
Beşiktaş, Münih'e taraftar götürecek mi?Beşiktaş, Münih'e taraftar götürecek mi?UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş'ın yöneticisi Ahmet Nur Çebi, tur için inançlı olduklarını söylediler.
Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür!Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür!UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş’ı ligin ikinci devresinde zorlu bir fikstür bekliyor.
Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu!Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu!UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu kuraları çekildi.
Bayern'in yıldızlarından Beşiktaş yorumuBayern'in yıldızlarından Beşiktaş yorumuŞampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Alman ekibi Bayern Münih sosyal medya hesaplarından Türkçe paylaşımda bulundu.
  • Fikret Orman'dan kuraya ilk yorum!11 Aralık 2017 Pazartesi 14:58
  • Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi belli oldu!11 Aralık 2017 Pazartesi 14:52
  • Avrupa'da böylesi yok! Süper Lig'in büyük farkı11 Aralık 2017 Pazartesi 13:02
  • 'Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek'11 Aralık 2017 Pazartesi 12:23
  • Trabzonspor İstanbul'da kaybetmiyor!11 Aralık 2017 Pazartesi 12:22
  • Türkiye Kupası heyecanı yarın başlıyor!11 Aralık 2017 Pazartesi 12:08
  • Kurayı çektiler! Yüzde 48 ile Beşiktaş'ın rakibi...11 Aralık 2017 Pazartesi 11:58
  • Burak Yılmaz'a ağır fatura!11 Aralık 2017 Pazartesi 11:47
  • Erman Toroğlu'dan penaltı yorumu!11 Aralık 2017 Pazartesi 11:22
  • Emre Can sürprizi! Anlaşma sağlandı!11 Aralık 2017 Pazartesi 10:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri