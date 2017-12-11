Bayern'de en büyük eksik Neuer!

Almanya'nın en önemli kulübü olarak gösterilen Bavyera ekibi, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Teknik direktörlüğünü 72 yaşındaki Jupp Heynckes'in yaptığı kırmızı-beyazlı ekip, Kupa 1'de 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013'te mutlu sona ulaştı.

Bayern Münih, Kupa 1'in yanı sıra birer kez UEFA Kupası, UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Bavyera temsilcisi, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ise (Bundesliga) son 5 sezonda şampiyonluğa ambargo koydu. Bayern Münih, 5'i üst üste olmak üzere elde ettiği 27 şampiyonlukla ligde en fazla bu unvanı elde eden takım konumunda bulunuyor.

- Son 16 yolculuğu

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında topladığı 15 puanla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılar, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG), İskoçya'nın Celtic ve Belçika'nın Anderlecht takımlarının yer aldığı B Grubu'nda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Grup maçlarında rakip filelere 13 gol kaydeden Bavyera temsilcisi, kalesinde ise 6 gol gördü.

Bayern Münih, grupta aynı puana sahip PSG'nin ardından averajla ikinci oldu.

Alman ekibi, grupta sadece deplasmanda PSG'ye 3-0 yenildi.

- Ligde lider

İç saha maçlarını 75 bin kapasiteli Allianz Arena'da oynayan Bayern Münih, Bundesliga'da geride kalan 15 haftada topladığı 35 puanla lider durumda bulunuyor.

Lig maçlarında 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, rakip filelere 35 gol atıp, kalesinde ise 11 gol gördü.

- Ancelotti gitti, Heynckes geldi

Bayern Münih'te alınan başarısız sonuçların ardından geçtiğimiz eylül ayı sonunda teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollar ayrılırken, göreve Jupp Heynckes getirildi.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında alınan 3-0 yenilgiden sonra 28 Eylül'de İtalyan teknik adam Ancelotti'nin görevine son veren Alman kulübü, eski çalıştırıcısı Heynckes ile anlaştı.

Heynckes'in 9 Ekim'de dördüncü kez teknik direktörlük görevine getirilmesiyle çıkışa geçen Alman ekibi, ligde çıktığı 8 maçta 7 galibiyet alırken, bir kez ise mağlup oldu.

Alman ekibi, deneyimli teknik adam yönetiminde Kupa 1'de çıktığı 4 maçı da kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

- 20 yıl sonra ikinci eşleşme

Bayern Münih ile Beşiktaş, 1997'den sonra ikinci kez birbirlerine rakip oldu.

İki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998 sezonunda grup aşamasında karşı karşıya geldi. Alman ekibi, iki maçtan da 2-0'lık skorlarla galip ayrıldı.

- Kadro

Bayern Münih'te yıldız file bekçisi Manuel Neuer, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor.

Alman ekibinin, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu şöyle:

Kaleci: Tom Starke, Sven Ulreich

Defans: Niklas Süle, Mats Hummels, Javi Martinez, Rafinha, Juan Bernat, Jerome Boateng, Sebastian Rudy, David Alaba

Orta saha: Thiago Alcantara, Franck Ribery, Arjen Robben, James Rodriguez, Arturo Vidal, Corentin Tolisso, Niklas Dorsch, Joshua Kimmich, Fabian Benko

Forvet: Robert Lewandowski, Thomas Müller, Kingsley Coman