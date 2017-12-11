Süper Lig ekibinde Başkan görevini bıraktı!

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Antalyaspor Spor Faaliyetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla başladığı görevinden bugün itibarıyla ayrıldığını duyurdu. Çalışma süresi boyunca kulübün birçok başarıya imza attığını ve ilkleri gerçekleştirdiğini belirten Öztürk, "Bu başarı dolu süreci yönetim kurulu başkanı olarak yönetmiş olmaktan dolayı mutluyum, gururluyum. Bu yolda benimle yürüyen yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarıma da bu vesile ile teşekkür ediyorum. Başlangıçtan bu yana, Antalyaspor'un hedefleri olan bir kulüp haline gelmesi, kentin tanıtımına katkı veren bir marka olması gerekliliğine inandım ve vizyon olarak da ortaya koydum. Diğer taraftan, kulübün, büyük çoğunluğu dönemimizden önce oluşmuş olan borçlarını yapılandırdım, ödenebilir hale getirilmesini sağladım" dedi.

15 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında çok sevdiği Antalyaspor'dan, Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılması gerektiği düşüncesiyle seçim gündemli olağanüstü genel kurul kararını açıkladığını hatırlatan Öztürk, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu karar sonrasında gelişen bazı olaylar kamuoyunda kararsız kaldığım, fikrimden vazgeçtiğim algısı uyandırmış olabilir. Tekrar ifade etmek isterim ki 15 Kasım itibarıyla kararım kesindi. 15 Kasım - 11 Aralık tarihleri arasında yaşananlar ve bu süreçte sessizliğimi korumam biliniz ki Antalyaspor menfaatleri içindi. Gelecekte bu süreç daha net algılanacak ve yapılan her şeyin Antalyaspor için olduğu görülecektir. Antalyaspor'a olan sevgim hiçbir zaman azalmayacaktır. Görev sürem boyunca desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Ben hep aranızda olacağım. Çünkü her zaman söylediğim gibi 'Ben, sen yok biz varız ve Biz Antalyasporuz.' Sevgi ve saygılarımla."