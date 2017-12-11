Irak Silahlı kuvvetlerinin, Irak'ı DEAŞ'lılardan tamamen kurtardıklarını açıklamalarının ardından terör örgütü Deyrizor'un güneybatısında yeni saldırı ilan etti
Terörist gruptan yapılan açıklamada, Suriye'nin doğusundaki Ebu Kemal kırsalında saldırı yapıldığı fakat hangi kasaba veya köye saldırı düzenlendiği belirtilmedi.
DEAŞ'ın açıklaması, Deyrizor'da 2.000 kilometrekarelik bir alanı kaybetmelerinden hemen sonra geldi.
Terör örgütünün büyük ihtimalle Fırat Nehri'nin batısındaki varlığını yeniden tesis etmek amacıyla Suriye Ordusu tarafından yapılan son kazanımı hedef alacağı belirtildi.
11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Terör örgütü duyurdu! Yeni saldırı başlattılar
Irak Silahlı kuvvetlerinin, Irak'ı DEAŞ'lılardan tamamen kurtardıklarını açıklamalarının ardından terör örgütü Deyrizor'un güneybatısında yeni saldırı ilan etti
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