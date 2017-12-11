11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:12Öğle 13:04İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 8°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 109.156 1.14
  • Altın: 153,218 -0.55
  • Dolar: 3,8173 -0.47
  • Euro: 4,5053 0.00

Tudor'dan görülmemiş rotasyon! 15 isim yok!

»
Tudor'dan görülmemiş rotasyon! 15 isim yok!
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında yarın deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak Galatasaray, bu kente gitti.
Tudor'dan görülmemiş rotasyon! 15 isim yok! Tudor'dan görülmemiş rotasyon! 15 isim yok! Tudor'dan görülmemiş rotasyon! 15 isim yok!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Sivas Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ardından Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket etti.

Teknik direktör Tudor tarafından belirlenen 19 kişilik Sivas kafilesinde, önemli isimler yer almadı.

Iasmin Latovlevici, Tolga Ciğerci ve Mariano Ferreira Filho'nun sakatlıkları, Bafetimbi Gomis'in ise kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle bulunmadığı kafileye, Fernando Muslera, Cedric Carrasso, Maicon Roque, Serdar Aziz, Martin Linnes, Jason Denayer, Yasin Öztekin, Younes Belhanda, Badu Ndiaye, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli de dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Sivas Belediyespor maçı kafilesi, Batuhan Şen, Eray İşcan, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Ryan Donk, Emrah Başsan, Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Koray Günter, Recep Gül, Gökay Güney, Barış Zeren, Emirhan Civelek, Batuhan Tekin, Ali Ülgen, Celil Yüksel ve Sefa Özdemir'den oluştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rüştü Reçber'in Fatih Terim itirazı reddedildiRüştü Reçber'in Fatih Terim itirazı reddedildiEski futbolcu Rüştü Reçber'in, eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i şikayetiyle ilgili takipsizlik kararına yaptığı itiraz reddedildi.
Xabi Alonso'ya Beşiktaş teşekkürüXabi Alonso'ya Beşiktaş teşekkürüUEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın Bayern Münih ile eşleşmesi, Alman basınında geniş yer aldı.
Hamit Altıntop'tan Beşiktaş - Bayern yorumuHamit Altıntop'tan Beşiktaş - Bayern yorumuFutbol hayatını Darmstadt 98'de sürdüren Hamit Altıntop, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih eşleşmesini yorumladı.
Burak Yılmaz ifade verdi! İşte ilk sözleri...Burak Yılmaz ifade verdi! İşte ilk sözleri...Sarıyer’de, Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’ya ait Ferrari ile kaza yapan Burak Yılmaz’ın önceki akşam Sarıyer Polis Merkezine gelerek, olayla ilgili ifade verdi.
Zorlu kura sonrası Beşiktaş hisselerinde düşüşZorlu kura sonrası Beşiktaş hisselerinde düşüşÖğle saatlerinde 4.24`ü bulan Beşiktaş hisseleri (BJKAS) Bayern Münih eşleşmesi ile hızla düşüşe geçti.
Çakar'dan bomba iddia! 'Beşiktaş kurban edildi'Çakar'dan bomba iddia! 'Beşiktaş kurban edildi'Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Bayern Mühih-Beşiktaş kurasının ardından çılgın bir iddiada bulundu.
  • Tudor'dan görülmemiş rotasyon! 15 isim yok!11 Aralık 2017 Pazartesi 19:59
  • Süper Lig ekibinde Başkan görevini bıraktı!11 Aralık 2017 Pazartesi 19:17
  • Bayern'de en büyük eksik Neuer!11 Aralık 2017 Pazartesi 19:15
  • Beşiktaş, Münih'e taraftar götürecek mi?11 Aralık 2017 Pazartesi 19:14
  • Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür!11 Aralık 2017 Pazartesi 18:20
  • Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu!11 Aralık 2017 Pazartesi 16:16
  • Bayern'in yıldızlarından Beşiktaş yorumu11 Aralık 2017 Pazartesi 16:02
  • Fikret Orman'dan kuraya ilk yorum!11 Aralık 2017 Pazartesi 14:58
  • Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi belli oldu!11 Aralık 2017 Pazartesi 14:52
  • Avrupa'da böylesi yok! Süper Lig'in büyük farkı11 Aralık 2017 Pazartesi 13:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri