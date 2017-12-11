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Diriliş Ertuğrul hakkında şok iddia!

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Diriliş Ertuğrul hakkında şok iddia!
İlgiyle izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul reyting rekorları kırmaya devam ediyor ancak yeni haftanın fragmanı yayınlanmayınca sosyal medyada final mi yapıyor iddiaları ortaya atıldı.
Diriliş Ertuğrul hakkında şok iddia! Diriliş Ertuğrul hakkında şok iddia! Diriliş Ertuğrul hakkında şok iddia!

Yayınlandığı günden itibaren birinciliği kimseye kaptırmayan Diriliş Ertuğrul bu hafta yani 13 Aralık 2017 Çarşamba günü 99.yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyordu.

Genellikle Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı yayınlanan son bölümün ardından yayınlanıyordu. Fakat bu hafta bir ilk oldu ve Diriliş Ertuğrul fragmanı yayınlanmadı.

Herkes merakla neden yayınlanmadığını beklerken sosyal medyada final mi yapıyor iddiaları ortaya atıldı.

Dizinin Riva'daki platosunda, kostümlerin bulunduğu konteynerlerde, yangın çıkmıştı. 

Yangın dolayısıyla bazı kostümler kullanılamaz hale geldi. Dizinin çekimlerine yangın nedeniyle ara verildi. Bu nedenle Diriliş Ertuğrul 99.bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı hakkında yapımcı şirketten henüz bir açıklama gelmedi.

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