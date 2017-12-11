Zorlu kura sonrası Beşiktaş hisselerinde düşüş

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın Alman ekibi Bayern Münih'le eşleşmesinden sonra hisseleri çakıldı.
Öğle saatlerinde 4,24 TL seviyesinde bulunan BJKAS hisseleri 4,11 TL ile gün içi en düşük seviyesini görmesinin ardından TSİ 16.32 itibarıyla günlük bazda yüzde 1,67'lik büyük değer kaybı ile 4,13 TL'den işlem görüyor.
Eşleşmenin ilk maçı 20 Şubat'ta Almanya'da, ikinci maçı ise 14 Mart'ta Türkiye'de oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesi ise 26 Mayıs tarihinde Kiev Olimpiyat Stadı'nda.