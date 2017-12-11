Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün kaza yerini terketmekten 206 TL ceza kestiği Burak Yılmaz, ifadesinde,”Seyir halindeyken araç bir anda aşırı hızlandı, aracın kontrolünü kaybettim. Araç savruldu takla attı. Daha sonra çarparak durdu. Araçtan indiğimde bir cipe çarptığımı gördüm”dediği belirtildi.
Burak Yılmaz, olay yerinden ayrılması ile ilgili, bu tür bir durumda karakola giderek ifade vermesi gerektiğini bilmediğinden karakola gitmediğini söylediği belirtildi.
Hürriyet
11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Burak Yılmaz ifade verdi! İşte ilk sözleri...
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün kaza yerini terketmekten 206 TL ceza kestiği Burak Yılmaz, ifadesinde,”Seyir halindeyken araç bir anda aşırı hızlandı, aracın kontrolünü kaybettim. Araç savruldu takla attı. Daha sonra çarparak durdu. Araçtan indiğimde bir cipe çarptığımı gördüm”dediği belirtildi.
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