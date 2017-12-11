Rum basını Erdoğan'ı konuşuyor! "Kışkırtıcı"

Güney Kıbrıs Rum kesiminde yayınlanan Alithia gazetesi “Kışkırtıcı Geldi Daha Kışkırtıcı Gitti – Hükümet Erdoğan’dan Farklı Birşey Beklemiyordu” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretinin ilk gününde yaptığı “kışkırtıcı” açıklamaların Batı Trakya gezisi sırasında da sürdürdüğünü iddia etti.

"LİDERİMİZ"

Gazete, Erdoğan’ın Batı Trakya’daki açıklamalarında, Yunanistan Meclisi’ndeki dört Türk milletvekilinin varlığını hatırlattığını, Lozan Anlaşması’nı yeniden eleştirdiğini ve Batı Trakya müftüsünün Trakya’daki Türkler tarafından seçilmesini talep ettiğini yazdı. Haberde, Erdoğan’ın Batı Trakya’da “liderimiz” sloganlarıyla karşılandığına da yer verildi.

Öte yandan gazete, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos’un Güney Kıbrıs’ta yayın yapan “Alpha Kipru” televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Canakopulos, Erdoğan’ın ziyaretinin, iki ülke arasındaki görüş ayrılıkları üzerine samimi diyalog kurulabilmesi için iyi bir fırsat olduğunu belirterek Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlaması konusunda “koşullar uygun olduğunu müzakerelerin başlaması yönünde mantıklı bir taahhüt bulunduğunu” ifade etti. Erdoğan’ın BM parametreleri çerçevesinde müzakereleri kabul edip etmediğinin sorulması üzerine ise Canakopulos, “bunun Yunanistan’ın tezi olduğunu, Türk tarafı adına konuşamayacağını” belirtti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Erdoğan'ın B Planından Bahsetmemesinden Teselli Buldular

Politis: “İbadet Etti ve Gitti”