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Hamit Altıntop'tan Beşiktaş - Bayern yorumu

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Hamit Altıntop'tan Beşiktaş - Bayern yorumu
Futbol hayatını Darmstadt 98'de sürdüren Hamit Altıntop, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih eşleşmesini yorumladı.
Hamit Altıntop'tan Beşiktaş - Bayern yorumu Hamit Altıntop'tan Beşiktaş - Bayern yorumu Hamit Altıntop'tan Beşiktaş - Bayern yorumu

Futbol hayatını Darmstadt 98'de sürdüren Hamit Altıntop, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde BayernMünih ile eşleşmesini Tivibu Spor ekranlarında yorumladı. 

İşte Hamit'in sözleri...

HEYNCKES'İN DÖNÜŞÜ BAYERN'E İYİ GELDİ

"Kura çekiminin Beşiktaş adına biraz zor olduğunu düşünüyorum. Heynckes'in geri dönüşü Bayern Münih'e başka bir hava kattı. Oraya çok iyi tanıyan iyi bilen bir hoca. Son haftalarda bunu zaten gösterdi. 10 maçta 9 galibiyet aldılar, havaya girdiler. Çok tecrübeli bir takım. Kaliteli bir futbolcuları var"

BU TURUN FAVORİSİ BAYERN

"Favori Bayern Münih ama iki maç sonucunda futbolda her zaman her şey olabilir. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde grup performansı bence çok çok iyiydi, etkileyiciydi. İlk maçın Münih'te olması Beşiktaş için avantaj. Orada iyi bir sonuç alabilirlerse İstanbul'da her şey olabilir"

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