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Netanyahu'yu fena ezdiler! Apar topar terk etti!

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Netanyahu'yu fena ezdiler! Apar topar terk etti!
İsrail Başbakanı Netanyahu Avrupa Birliği'nde dışişleri bakanı düzeyinde karşılandı ve istediği desteği alamadı. Bunun üzerine Netanyahu Brüksel'i apar topar terk etti.
Netanyahu'yu fena ezdiler! Apar topar terk etti! Netanyahu'yu fena ezdiler! Apar topar terk etti! Netanyahu'yu fena ezdiler! Apar topar terk etti!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB dışişleri bakanlarıylagörüşmek için Brüksel'e gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, AB'den beklediği destek ve muameleyi göremeyince Juncker'le görüşmesini iptal ederek Brüksel'den ayrıldı.

NETANYAHU DIŞİŞLERİ BAKANI DÜZEYİNDE KARŞILANDI

İsrail'den AB'ye 22 yıldan sonra ilk defa başbakan düzeyinde bir ziyaret gerçekleşmesine rağmen protokolün çiğnenerek Netanyahu'nun AB'nin dışişleri bakanı düzeyindeki Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından karşılanması dikkati çekti.

"TÜM AVRUPA ÜLKELERİ TRUMP'IN KARARINA UYACAK" DEMİŞTİ AMA...

Mogherini ve AB üyesi ülkeleri dışişleri bakanlarıyla çalışma kahvaltısına katılmadan önce basına açıklamalarda bulunan Netanyahu, tüm Avrupa ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına uyarak büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacağını ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını düşündüğünü dile getirmişti.

AB'DEN BEKLEDİĞİ DESTEĞİ BULAMADI

Ancak Netanyahu'nun dışişleri bakanlarıyla görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Mogherini, "Netanyahu bu beklentilerini başka ülkeler için koruyabilir. AB bu yönde adım atmayacaktır." ifadesini kullandı.

Mogherini, 28 AB üyesinin dışişleri bakanının Başbakan Netanyahu'ya "açık bir mesaj"aktardığını belirterek, "Dışişleri bakanları Netanyahu'ya AB'de Kudüs'ün iki devletin de başkenti olmasını sağlayacak, iki devletli çözüm konusunda tam bir birlik olduğunu bizzat göstermiş oldu." diye konuştu.

AB BAKANLARI KUDÜS KONUSUNDA SERT TEPKİ VERDİ

AB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantı sırasında AB dışişleri bakanları, ABD'nin Kudüs'ü başkent ilan eden kararına sert tepki göstererek, büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınmayacağını teyit etti.

NETANYAHU JUNCKER'LA GÖRÜŞMESİNİ İPTAL ETT VE BRÜKSEL'DEN AYRILDI

AB dışişleri bakanlarından beklediği desteği göremeyen Netanyahu, Juncker'le görüşmesini iptal ederek Brüksel'den ayrıldı.

KOMİK İPTAL GEREKÇESİ: OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI

Görüşmenin iptal nedeni ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak AB yetkilileri, İsrail heyetinin olumsuz hava koşullarını gerekçe gösterdiğini belirtti.

AB kaynakları, dışişleri bakanları toplantısındaki eleştiriler ve gördüğü soğuk karşılama nedeni ile Netanyahu'nun Juncker ile görüşmeden, ülkeden ayrılmaya karar verdiğini ileri sürüyor.

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