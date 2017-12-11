Xabi Alonso'ya Beşiktaş teşekkürü

Kicker dergisinin internet sitesinde "Bayern'e kura şansı" başlığıyla yer alan haberde, Bayern Münih'te hemen hemen herkesin, resmi olarak dillendirmese de rakip olarak Beşiktaş'ın çıkmasını istediği ifade edildi.

Sportbild dergisinin internet sitesinde, "Teşekkürler Xabi Alonso, Bayern için kura şansı" başlığıyla yapılan haberde, Bavyera ekibinin Türk temsilcisi Beşiktaş ile oynayacağı, böylelikle Barcelona ve Manchester City gibi zorlu rakiplerle karşılaşmaktan kurtulduğuna işaret edildi.

"Şanslı Jupp" başlığını atan Spiegel dergisinin internet sitesinde, Beşiktaş dışında her takımın Bayern Münih için daha zor olabileceği yorumunda bulunuldu.