11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Putin'den yeni 'Kudüs' açıklaması

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Putin'den yeni 'Kudüs' açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının yapıcı olmadığını ve çatışmanın fitilini ateşleyebileceğini söyledi.
Putin'den yeni 'Kudüs' açıklaması Putin'den yeni 'Kudüs' açıklaması Putin'den yeni 'Kudüs' açıklaması

Sputnik'in haberine göre, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, Filistin-İsrail krizinin çözümü için tüm tarafların çıkarlarıyla örtüşen uzun vadeli ve adil anlaşmaların yapılması gerektiğini, bunun dışındaki adımların çatışmanın fitilini ateşleyebileceğini belirtti.

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