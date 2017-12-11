11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

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Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Rus lider bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor...
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı Erdoğan-Putin görüşmesi başladı Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

Rus lideri taşıyan uçak, 19.02'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin'i karşılama heyetinde, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da yer aldı.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı.

Erdoğan ve Putin, çalışma yemeği ve baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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