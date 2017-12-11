Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.
Rus lideri taşıyan uçak, 19.02'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin'i karşılama heyetinde, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da yer aldı.
ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı.
Erdoğan ve Putin, çalışma yemeği ve baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.