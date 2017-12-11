Rüştü Reçber'in Fatih Terim itirazı reddedildi

İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli aracılığıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçeyle Fatih Terim ile ilgili suç duyurusunda bulunduğu hatırlatılarak, Başsavcılığın taleple ilgili takipsizlik kararı verdiği belirtildi.

Şikayetçi Reçber'in takipsizlik kararına karşı itirazda bulunduğu belirtilen kararda, "İtiraz dilekçesinde ileri sürülen hususlar, soruşturma evrakı, şikayet, Fatih Terim lehine ve aleyhine toplanan bilgi, belgeler incelendiğinde şikayete konu sözlerin ağır eleştiri, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı, kovuşturmaya yer olmadığına dair (takipsizlik) itiraza konu kararda, usule, yasaya ve oluşa aykırı bir durum bulunmadığı, kararın usul ve yasaya uygun olduğu, karardaki gerekçenin ve değerlendirmenin yerinde olduğu kanaatine varılarak hakimliğimizce de talebin reddine karar verilmiştir." denildi.

Rüştü Reçber, "Fatih Terim'in Alaçatı baskını" başlıklı köşe yazısında Terim ile ilgili, "istifa etmesi gerektiği" yönünde görüş bildirmişti. Reçber, bu yazısından sonra Terim'in kendisine hakaret ettiği ve tehditte bulunup şantaj yaptığı iddiasıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.