11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Erdoğan ve Putin'den ortak basın toplantısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Külliye'deki görüşmesi sona erdi. İki lider ortak basın toplantısı düzenliyor...
Erdoğan ve Putin'den ortak basın toplantısı
Erdoğan ve Putin'den ortak basın toplantısı Erdoğan ve Putin'den ortak basın toplantısı Erdoğan ve Putin'den ortak basın toplantısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

Rus lideri taşıyan uçak, 19.02'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin'i karşılama heyetinde, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da yer aldı.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü. Görüşme 1 saat sürdü.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER YAPILDI

İkili görüşmenin ardından iki lider heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Erdoğan ve Putin, çalışma yemeği ve görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Türkiye-Rusya işbirliği her geçen gün daha da güçleniyor. Siyasi düzeyde ahenkli bir çalışma ortamımız var.

Rusya ile ikili ticaret hacmimiz 2017'nin ilk 10 ayı itibarıyla yüzde 30 oranında artış göstermiştir.

EN KISA ZAMANDA SOÇİ'DE İKİNCİ GÖRÜŞMEMİZİ YAPACAĞIZ

Suriye'deki durumu da ele aldık. Bundan sonraki adımımız, en kısa zamanda Soçi'de ikinci görüşmemizi, buluşmamızı yapacağız

KUDÜS KONUSU: SAYIN PUTİN'LE BENZER YAKLAŞIMLAR İÇİNDEYİZ

Bugün değerli dostum Putin ile bölgesel meseleleri de ele aldık. Bu konuların en başında Kudüs ile ilgili gelişmeler vardı.

Haftasonu protestolarda İsrail askerleri 4 Filistinliyi şehit etti. İsrail yangına körükle gitmeye devam ediyor.

İsrail, son süreci Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet eylemlerini daha da artırmak için bir fırsat olarak görüyor. Vicdan sahibi, ahlak, ilke, değer sahibi hiç kimsenin bu cinayetleri görmezden gelmesi mümkün değildir.

Sayın Putin'le benzer yaklaşımlar içinde olduğumuzu gördük, bu konudaki temaslarımızı sürdürme hususunda mutabık kaldık.

Putin'in konuşmasından satırbaşları:

Suriye konusunda Türkiye ile sıkı işbirliği içerisindeyiz.

ABD'NİN KARARI BARIŞ SÜRECİNİ BALTALIYOR

ABD'nin Kudüs kararı bölgedeki durumu daha da belirsizleştirmektedir. Barış sürecini baltalamaktadır.

Barış süreci BM kararları çerçevesinde yapılmalıdır. Kudüs'ün satatüsü konusu, İsrail ile Filistinliler arasındaki direkt temaslar neticesinde ele alınmalıdır.

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