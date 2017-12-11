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Yıldırım: Putin'in burada olması tesadüfi değil

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Yıldırım: Putin'in burada olması tesadüfi değil
Başbakan Binali Yıldırım TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.
Yıldırım: Putin'in burada olması tesadüfi değil Yıldırım: Putin'in burada olması tesadüfi değil Yıldırım: Putin'in burada olması tesadüfi değil

Başbakan Binali Yıldırım, bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Yıldırım, ABD'nin Kudüs kararını değerlendirdi ve Putin'in Türkiye'ye gelişinin tesadüfi olmadığını, meselenin çok ciddi olduğunu söyledi.

Yıldırım'ın konuşmasından ilgili bölüm şu şekilde:

Filistin halkı bu haksız, hukuksuz, kibirli karar karşısında asla yalnız değildir. Yüce Meclis yayınladığı bildiri ile Filistin halkının yanında olduğunu dünyaya ilan etmişti.

"TÜRKİYE'NİN KUDÜS'TE BİR BÜYÜKELÇİLİĞİ VAR! O DA FİLİSTİN BÜYÜKELÇİLİĞİDİR!"

ABD bu kararla bölgedeki krizi, kaosu daha da derinleştirecek bir planının işaretini vermiştir.

Bizim Kudüs’te büyükelçiliğimiz var. Kimin Büyükelçiliği? Filistin Devleti Büyükelçiliği.

"MESELE ÇOK CİDDİDİR"

Sayın Putin'ni bugün Türkiye'de olması tesadüfi değildir. İİT Zirvesi İstanbul'da toplanıyor. Mesele çok ciddidir.

Yıllardır barış için bedel ödeyen Filistin halkı bu haksız, hukuksuz ve kibirli karar karşısında asla yalnız değildir.

"TRUMP, CUMHURBAŞKANIMIZ'I ARAMAYA CESARET EDEMEDİ"

ABD Başkanı Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızı aramamıştır. Çünkü Cumhurbaşkanımızın görüşü belli olduğu için aramaya cesaret edememiştir.

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