12 Aralık 2017 Salı23 R.Evvel 1439
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Rus askerleri Suriye'den çekilmeye başladı mı?

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Rus askerleri Suriye'den çekilmeye başladı mı?
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye'den çekilen ilk askerlerin Rusya'daki üslerine döndüğünü duyurdu.
Rus askerleri Suriye'den çekilmeye başladı mı? Rus askerleri Suriye'den çekilmeye başladı mı? Rus askerleri Suriye'den çekilmeye başladı mı?

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, gazetecilerin çekilmenin ne kadar süreceği yönündeki sorulara, "Duruma bağlı olacak" yanıtını verdi.

Şoygu Suriye'den çekilen ilk askerlerin artık Rusya'daki üslerine döndüğünü söyledi.

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