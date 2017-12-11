Rus askerleri Suriye'den çekilmeye başladı mı?

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, gazetecilerin çekilmenin ne kadar süreceği yönündeki sorulara, "Duruma bağlı olacak" yanıtını verdi.
Şoygu Suriye'den çekilen ilk askerlerin artık Rusya'daki üslerine döndüğünü söyledi.
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, gazetecilerin çekilmenin ne kadar süreceği yönündeki sorulara, "Duruma bağlı olacak" yanıtını verdi.
Şoygu Suriye'den çekilen ilk askerlerin artık Rusya'daki üslerine döndüğünü söyledi.