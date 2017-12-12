Sputnik'in haberine göre, Siluanov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her şeyi söyledi, koşullar onaylandı, evraklar imzalanacak. Anlaşma imzalandıktan hemen sonra kredi sağlanacak" dedi.
12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Rusya'dan Türkiye açıklaması!
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