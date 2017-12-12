12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:12Öğle 13:05İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 6°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 109.156 1.14
  • Altın: 153,298 -0.50
  • Dolar: 3,8173 -0.47
  • Euro: 4,5053 0.00

Beşiktaş Belediyesi ne yapmaya çalışıyor?

»
Noel ile Şeb-i Arus'u birlikte kutlayacağını duyuran Beşiktaş Belediyesi'ne sosyal medyadan tepki yağıyor.
Beşiktaş Belediyesi ne yapmaya çalışıyor?
Beşiktaş Belediyesi ne yapmaya çalışıyor? Beşiktaş Belediyesi ne yapmaya çalışıyor? Beşiktaş Belediyesi ne yapmaya çalışıyor?

Beşiktaş Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Şeb-i Arus ve Noel'i birlikte kutlamak üzere yeni bir etkinliğe imza attı.

FETÖ'NÜN DİNLER ARASI DİYALOG PROJESİNİ HATIRLATTI

Ancak bu etkinliğe Mevlana Celaleddin Rumi hazretlerinin alet edilmesine, Twitter üzerinden tepki yağdı.

Twitter kullanıcıları, FETÖ'nün "Dinler Arası Diyalog" projesine atıfta bulunarak, Beşiktaş Belediyesi'nin bu projeyi devam ettirme gayreti içinde olduğunu vurguladılar.

BELEDİYEYE TOKAT GİBİ YANIT: YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN...

Bir Twitter kullanıcısı, Mevlana'nın "ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol" sözünü paylaşırken, diğer bir kullanıcı ise, "şaka değilse ruh hastasısınız, o da değilse diyalogcu FETÖ'cüsünüz" mesajını yazdı.

İşte Beşiktaş Belediyesi'nin o paylaşımı ve gelen tepkilerden bazıları:

aueiz_1513024941_9872.jpgrcu6j_1513024959_2514.jpgxhytd_1513024973_0588.jpg9swpt_1513024984_206.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mahkemede hakimin önünde tacizMahkemede hakimin önünde tacizCengiz S., eski nişanlısıyla “tehdit” davasının görüldüğü sırada, eski nişanlısının kız kardeşi Eda K.’ya öpücük gönderip göz kırpınca davalık oldu.
Bu hamle TSK'nın önünü açtı! Artık an meselesi...Bu hamle TSK'nın önünü açtı! Artık an meselesi...Putin’in Lazkiye’de birliklere verdiği talimat, özellikle PKK işgali altındaki Afrin’de dengeyi değiştirecek.
Skandal! Hakan Atilla davasında FETÖ'cü tanık!Skandal! Hakan Atilla davasında FETÖ'cü tanık!New York’ta görülen Hakan Atilla davasında bir skandal daha yaşandı.
Turkz Hacker grubundan İsrail'e saldırı!Turkz Hacker grubundan İsrail'e saldırı!İsrail'in Kudusü başkent ilan etmesi ve Mescidi Aksa'da yapılan zulme karşılık Türk hackerlar terör devletine karşı sessiz kalmadı.
Beşiktaş Belediyesi ne yapmaya çalışıyor?Beşiktaş Belediyesi ne yapmaya çalışıyor?Noel ile Şeb-i Arus'u birlikte kutlayacağını duyuran Beşiktaş Belediyesi'ne sosyal medyadan tepki yağıyor.
Şifre böyle çözüldü! 'Çay içmeye gel'Şifre böyle çözüldü! 'Çay içmeye gel'Manisa'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK ve YDG-H operasyonlarında örgüt yöneticilerinin üyeleri eyleme 'Çay içmeye gel' şifresini kullanarak çağırdıkları ortaya çıktı.
  • Erdoğan ve Putin'den ortak basın toplantısı11 Aralık 2017 Pazartesi 21:42
  • Erdoğan-Putin görüşmesi başladı11 Aralık 2017 Pazartesi 20:21
  • ABD'den sürpriz Türkiye kararı!11 Aralık 2017 Pazartesi 20:13
  • Rum basını Erdoğan'ı konuşuyor! "Kışkırtıcı"11 Aralık 2017 Pazartesi 20:07
  • Yunan botları, Türk botları görünce...11 Aralık 2017 Pazartesi 20:05
  • Mahkeme Başkanından Reina katlıamcısına tepki11 Aralık 2017 Pazartesi 19:56
  • Olağanüstü gün! Silivri'ye böyle getirildi11 Aralık 2017 Pazartesi 17:30
  • Türk savaş uçakları Kuzey Irak'ı vurdu!11 Aralık 2017 Pazartesi 16:00
  • Kan donduran cinayet! 4 kez kafasına sıktı...11 Aralık 2017 Pazartesi 15:25
  • Milli'den vahim iddia: Türk Dışişleri, Kudüs'ü Trump'tan önce kabul etmiş11 Aralık 2017 Pazartesi 15:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri