Kritik gelişmenin ardından ABD'den flaş açıklama!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Albay Rob Manning, Rusya’nın Suriye’deki kuvvetlerini azaltacağına yönelik açıklamalarının sahadaki durumla uyuşmadığını söyledi.
'UYUŞMUYOR'
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Manning, Rusya’nın Suriye’deki kuvvetlerini azaltacağını açıklamasına ilişkin bir soruya "Rusya’nın, Suriye’den çekilme açıklamaları genellikle sahadaki asker azaltma durumlarıyla uyuşmuyor." dedi.
ABD VARLIĞINI SÜRDÜRECEK Mİ?
ABD askerlerinin bölgedeki varlığının şartlara bağlı olacağını kaydeden Manning, Rusya’nın askeri varlığında değişiklik yapmasının ABD'nin önceliklerini değiştirmeyeceğini belirtti.
Manning, "Küresel koalisyon, Suriye’de bölgedeki yerel güçlere destek olarak DEAŞ’ın askeri açıdan yenilgisini tamamlamak üzere operasyon yapmaya devam edecek."şeklinde konuştu.