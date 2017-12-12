12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Türkiye'ye kritik ziyaret öncesi yeni gelişme!

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Türkiye'ye kritik ziyaret öncesi yeni gelişme!
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay John Thomas Ankara'da gerçekleşecek güvenlik zirvesiyle ilgili detayları güvenlik nedeniyle paylaşmayacağını belirtti.
Türkiye'ye kritik ziyaret öncesi yeni gelişme! Türkiye'ye kritik ziyaret öncesi yeni gelişme! Türkiye'ye kritik ziyaret öncesi yeni gelişme!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay John Thomas, CENTCOM Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel ile ABD Avrupa Kuvvetler (EUCOM) Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti’nin Türk yetkililerle görüşmek üzere bu hafta Ankara’ya gideceğini bildirdi.

Albay Thomas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki komutanın ziyareti 14 Aralık Perşembe gerçekleşeceğini ancak ziyaret ile ilgili detayları güvenlik nedeniyle paylaşmayacağını ifade etti.

GENELKURMAY’DAN GÜVENLİK ZİRVESİ AÇIKLAMASI

Diğer taraftan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, 14 Aralık'ta Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel ile bir araya geleceği ifade edildi.

Genelkurmay açıklamasında toplantının önceden planlandığı ve toplantıda bölgedeki güvenlik konularının görüşüleceği bildirildi.

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