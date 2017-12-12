12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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3. Havalimanı’na çok özel koruma

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3. Havalimanı’na çok özel koruma
DHMİ, 3’üncü Havalimanı’nı sensörlü kameralar ve radarların yer alacağı son teknolojiyle koruyacak. Projenin pilot uygulaması Antalya’da yapılacak.
3. Havalimanı’na çok özel koruma 3. Havalimanı’na çok özel koruma 3. Havalimanı’na çok özel koruma

Açılışına bir yıldan az bir süre kalan 3'üncü Havalimanı'nın inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bir taraftan da güvenlik sistemleri için düğmeye basıldı. Geçen yıl 28 Haziran'da Atatürk Havalimanı'na yönelik gerçekleşen terör saldırısının ardından havalimanı güvenlik teknolojilerini artıran Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), 3'üncü Havalimanı'nın çevre güvenliğini radar tabanlı yapacak. Gece görüşü olan sensörlü kameralar ve radarların yer alacağı yeni sistemde, yeraltına döşenen fiber optiklerle görüntüler kumanda merkezine anında aktarılacak. Tam teknolojiyle donatılan yeni sistem, terör ya da tehlikeli durumlara karşı güvenlik birimlerini uyaracak.

PİLOT UYGULAMA ANTALYA'DA

Projenin pilot uygulaması, Türkiye'nin en çok yabancı ziyaretçi girişi olan Antalya Havalimanı'nda yapılacak. DHMİ, Antalya Havalimanı'na döşeyeceği radar tabanlı güvenlik sistemi için 16 milyon TL harcayacak. DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Antalya Havalimanı'na yapılacak radar tabanlı güvenlik sisteminin yatırımı için önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacaklarını söyledi.

Ocak, "Antalya Havalimanı'nın tüm çevre güvenliğini artık radarla yapacağız. Havalimanı çevresine 4 tane radar ve gece görüşü de olan sensörlü kameralar yerleştireceğiz. Yeraltından fiber optiklerle kumanda merkezine bu görüntüler anında eş zamanlı aktarılacak. Çok komplike ve iyi bir sistem. Kuş uçsa haberimiz olacak" dedi.

BÜYÜKLERDE DE OLACAK

Radar tabanlı çevre güvenlik sistemlerinin pilot bölge olarak başta Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapılacağını anlatan Funda Ocak, kamulaştırma sınırlarının netleşmemesi nedeniyle sistemin Antalya'ya kaydırıldığını söyledi. "Esenboğa Havalimanı'nda üçüncü pist bittikten sonra oraya da aynı sistemi kurmayı planlıyoruz" diyen Ocak, büyük havalimanlarında çevre güvenliğininin radarlar ve sensörlü kameralarla yapılacağının bilgisini verdi.

3 YILDA YAKLAŞIK 100 MİLYON TL HARCANDI

Türkiye'nin 2017'de havalimanlarına yaptığı güvenlik yatırımlarına ilişkin de bilgileri paylaşan Funda Ocak, "Bu yıl 35 milyon liralık X-Ray cihazını havalimanlarımıza yerleştirdik. Ayrıca tanesi 500 bin dolar olan body scanner (vücut tarayıcı) cihazlarından da 24 adet aldık. ABD ve İngiltere'nin uyguladığı kabin yasağı sonrasında da 4 adet tomografi cihazı satın aldık" dedi. Ocak, 2014-2017 yılları arasında havalimanları güvenlik teknolojilerine yaklaşık 100 milyon TL'lik harcama yapıldığı bilgisini verdi.

Sabah

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