8 kilometre için 18 bin dolar ödedi

Uber uygulamasını kullanan bir kişi 21 dakika süren yolculuk için 18 bin 518 dolar ücret alındı. Hatanın anlaşılması üzerine tam iade yapılarak özür dilendi.

Kanada'nın Toronto şehrinde gerçekleşen olayda, Uber kullanarak yolculuk eden bir müşteriden 12 ile 16 dolar arasında tutacak bir güzergah için 18 bin 518.50 dolar yani 70 bin liranın üzerinde ücret alındı.

Uber yetkilileri olayı doğrularken müşteriye tam geri ödeme yapıldığını açıkladı. İlk olarak sosyal medya platformu Instagram'da ortaya çıkan gelişme kısa süre içerisinde Twitter'da yayıldı. Paylaşılan yolculuk verilerine göre 5 mil yani yaklaşık 8 kilometre süren yolculuğun 21 dakikada sonlandığı görülüyor.

Uber ve benzeri araç paylaşım uygulamalarında başta yılbaşı ve tatil günleri olmak üzere, daha önce de benzer fahiş fiyatlamanın ortaya çıktığı vakalar yaşanmıştı. Örneğin, Milwaukeeli bir çift, 214 dolar tutacak bir festival yolculuğu için 898 dolar ödemek zorunda kalmış ancak daha sonra fazla miktar iade edilmişti.

Uber tarafından yapılan açıklamada, bir hata sonucu gerçekleşen durumdan olayı müşteriye tam iade yapıldığı ve özür dilendiği belirtilerek böylesi bir olayın bir daha gerçekleşmemesi için tüm çalışmaların yapıldığı kaydedildi.