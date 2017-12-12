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MHP lideri Bahçeli ittifak sırrını açıkladı

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MHP lideri Bahçeli ittifak sırrını açıkladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli belediye başkanlarıyla bir araya geldiği Antalya dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
MHP lideri Bahçeli ittifak sırrını açıkladı MHP lideri Bahçeli ittifak sırrını açıkladı MHP lideri Bahçeli ittifak sırrını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli belediye başkanlarıyla bir araya geldiği Antalya dönüşünde aralarında Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı, özetle şunları söyledi:

- İttifakın sırrı nedir?

Anayasa değişikliği sonrası evet-hayır şeklinde bloklaşma oldu. Önümüzdeki seçimlerde böyle olacaksa yasal zemine bağlanması lazım. CHP, HDP ve İP bir araya gelip ittifakoluşturacaksa bu ittifakı resmi yapsınlar. Diğer partiler de ittifak zemini bulsun. Ama sır nedir? Eğer bir ittifakta uzlaşma sağlanırsa bu milletvekilliğinden çıkar, cumhur ittifakı olarak cumhurbaşkanlığı seçimine de sirayet edebilir.

- Cumhurbaşkanı adayı ortak mı olacak?

Olsa da olmasa da. Bir hanımefendinin ifade ettiği gibi, ‘100 bin imzayı toplar, aday olurum’ diyor, bunlar ileriki aşamalarda konuşulacak olan şeyler. Ama başarılacak olan şey cumhur ittifakı ise o zaman ittifakın aldığı oy oranı cumhurbaşkanının seçiminde de önemli bir etken olur. Aday gösterir, göstermez... Onlar ikinci aşama. Seçimlerde istikrar sağlayabilecek bir sonuç için bunun yasallaştırılmasından yanayız. Kimin cumhurbaşkanı olacağı sonraki aşama. Tutarlı bir sistemi önerirken, ‘Kim olacak?’ sorusuna cevap arayan bir hale sokarsanız ne ittifak kalır, ne de cumhurbaşkanı adayı. Sırrın ‘s’sini de söylüyorum. ‘Cumhur ittifakı olursa cumhurbaşkanlığı seçimi olur, buradaki ittifak orada da devam eder’ diyoruz. Anlayan anlar, anlamayana ne yapacağız. Bize intikal eden bir şey yok. Bu ittifak nasıl yapılacaksa hazırlayıp gelmeleri lazım. Onların da sırrı varsa onu da görelim.

‘TAK TAKLARIN TOPLAMI’

- Ortak liste mi olur?

MHP, ‘Ben ittifak yapıyorum, siyasi kimliğimi de koruyorum, 600 milletvekili adayını da ittifaka sunuyorum’. O zaman 600 aday çıkacak. (Yerel seçimde) Belediye başkanına oy veren kişiler büyük çoğunlukla o partinin meclis üyelerine de veriyor. Tak tak. Bunda da öyle. Gelecek E partisine tak, cumhura tak vuracak. İki tak takı öbürü de yapacak. Tak takların toplamı ittifakın gücünü ortaya koyacak.

- Koalisyonlar gelmiyor mu?

Sistemi bukalemuna benzetmenin de bir manası yok. Her rengi temsil eden bir anlayış değil. Cumhurbaşkanlığı sistemi ay ile yıldız, sözgelimi. Beyaz ile kırmızıdan oluşan bir yapı olacaksa olsun bırakın.

‘BUNLAR ARAŞTIRILIR’

- CHP’li belediyelerle ilgili soruşturmalar hakkında değerlendirmeniz?

Doğru olur, yanlış olur, iftira olur. Bunlar araştırılır. Türk siyaseti merdaneli çamaşır makinesine döndü. Herkes birbirine sallıyor.

- İttifak kabinede sürer mi?

Cumhurbaşkanlığı sistemini pazarlığa dönüştüren bir yapı oluşur ki daha büyük bir çirkinlik kötülük getirir. Yenişehir pazarından Meclis’i çıkarmak lazımdır. Pazarda alınır satılır olmaktan Meclis’i çıkarmak lazımdır. Yani F veya E partisi bir cumhurbaşkanı adayına, ‘Biz size oy vereceğiz fakat 25-30 bakanlıktan şu kadarını alırız’ derse bu daha çirkin daha kötü, yakışmayan bir koalisyon, parlamenter sistemi daha da aşan çürümüşlüğün ifadesi olur. Bunu yapacaklarsa vazgeçmeleri lazım.

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