Skandal! Hakan Atilla davasında FETÖ'cü tanık!

“17/25 Aralık’tan bilgim bile yoktu, herkes gibi medyadan öğrendim” diyen FETÖ’cü polis Hüseyin Korkmaz ABD’deki davada tanık olarak ifade verdi. Korkmaz, 17-25 Aralık darbe sürecinin ardından FETÖ’cü polislere yönelik açılan soruşturmada gözaltına alınmış ve 17 aylık tutukluluğun ardından serbest bırakılmıştı.

Eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz, o dönemde katıldığı duruşmada, tahliye talep ederken yaptığı konuşmada, "17/25 Aralık dosyalarında hiç çalışmadım, tek parafım yok, ben 17 aydır neden tutukluyum? 17/25 Aralık dosyasında görev almadığım için disiplin cezasına gerek olmadığım kararını Efkan Ala imzaladı. 17/25 Aralık dosyasında değil işlem yapmak, o dosyadan haberim bile yoktu. Başka büroda çalışıyordum. Nasıl suç işledim ben?" diye konuşmuştu.

Korkmaz, 2014 yılında 17-25 Aralık darbe girişimini yürüten polislerle ilgili açılan dava kapsamında önce gözaltına alınmış ve sonrasında da tutuklanmıştı. 17 aylık tutukluğun ardından ise Şubat 2016'da serbest bırakılmıştı.

17 Aralık soruşturması sırasında hem polis fezlekesini hem de savcı Celal Kara'ya gönderilen raporu yazdığı öne sürülen Korkmaz'a o dönem görevi kötüye kullanma suçlaması yöneltilmişti.

'DOSYADAN BİLGİM YOK' DEDİ, ABD MAHKEMESİNDE TANIK OLDU

Silivri Cezaevinden tahliye olduktan sonra konuşan Korkmaz, "Hiç görev almadım, 17/25 Aralık'tan hiç bilgim bile yoktu, herkes gibi medyadan öğrendiğim bir dosya ile ilgili tutukluydum" demişti. Şimdi ise karşımıza ABD'deki duruşmada ortaya çıktı. 17/25 Aralık darbe girişiminden haberi olmadığını söyleyen bir Korkmaz'ın ABD'deki kumpas davasında tanık olarak dinlenmesi Türkiye'ye yönelik FETÖ-ABD işbirliğindeki saldırıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

Sabah