12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Bu hamle TSK'nın önünü açtı! Artık an meselesi...

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Bu hamle TSK'nın önünü açtı! Artık an meselesi...
Putin’in Lazkiye’de birliklere verdiği talimat, özellikle PKK işgali altındaki Afrin’de dengeyi değiştirecek.
Bu hamle TSK'nın önünü açtı! Artık an meselesi... Bu hamle TSK'nın önünü açtı! Artık an meselesi... Bu hamle TSK'nın önünü açtı! Artık an meselesi...

Rusya, Suriye savaşına doğrudan dahil olduğu 2015 yılı Eylül ayından itibaren sahada denklemin değişmesini sağlayan bir unsur. Halen 300’den fazla Rus askerinin bulunduğu Afrin 2012 yılından bu yana PKK işgalinde bulunuyor. Türkiye’ye yönelik en büyük tehdit merkezi olan ve uzunluğu 170 kilometreyi bulan Afrin işgal hattında konuşlu Rus askerlerinin çekilmesi Türkiye’nin tüm hazırlıklarını tamamladığı Afrin Harekatı için son aşama olarak değerlendiriliyor.

ORTAK ORDU MASADA

Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilgen'in haberine göre; Suriye’nin Lazkiye, Tartus ve Humus bölgelerinde askeri üsler inşa eden Rusya’nın çekilme yönünde yaptığı açıklamanın arka planında İran, Türkiye ve Rusya işbirliği ile oluşturulacak ortak güç projesinin olduğu bildiriliyor. Hama, Humus, Halep, Lazkiye, Dera ve Halep bölgelerinde güvenlik ve barışı tesis ve koruma amaçlı kurulacak ortak ordu projesinin heyetler düzeyinde görüşüldüğü gelen bilgiler arasında. Suriye’de kalıcı barışın sağlanması, birleşik ordunun kurulması, demokratik seçimlerin yapılması, terör tehdidinin ortadan kalkması ve güven ortamının tesis edilme sürecine dek görev yapması planlanan ortak ordu projesi kapsamında ilk aşamada 20 bin asker görev alacak.

Humus, Tarsus, Tedmür, Halep, Afrin ve Lazkiye’de üsleri bulunan Rusya’nın Suriye genelinde 7 bin askeri bulunuyor. Rusya’nın Deir ez Zor bölgesinde konuşlandırdığı Turan Tugayları ve Kadirov tarafından gönderilen ve Halep’te görev yapan Çeçen Barış Gücü’ne mensup askerler 7 bin kişilik Rus gücü içerisinde en dikkat çeken askeri birlikler.

S 400’LER KALIYOR

Rus hava kuvvetlerine bağlı 50’den fazla uçak ve en az 40 helikopterle birlikte 80’den fazla tank, onlarca zırhlı araç ve yüzlerce havan topu ile füze, 2015-2017 döneminde Esed lehine girilen savaşta 7 bin askerle birlikte görev yaptı.

Suriye’de bulunan askeri gücünü çekme kararı alan Rusya, S-400 füzeleri ile birlikte Tartus ve Hımeymin Askeri Üsleri’nde kayda değer asker ve silah bulundurmaya devam edecek. Beşşar Esed yönetiminin kullanımına tahsis edilen ve Şam ve çevresine yerleştirilen S-300 füze rampaları da yine sahada kalacak. Suriye’nin Rusya’dan çekeceği askeri gücün en az yüzde 40 olacağı ifade edildi.

AFRİN’DE 300 RUS ASKERİ VAR

Halep’e bağlı Afrin ilçesinde 300 Rus askeri bulunuyor. Kefer Cenne, Meydanki, Matar Ziraa ve Raco’da kurulan Rus askeri noktalarında görev yapan Rus askerlerin Putin’in kararı ile çekilmesi bekleniyor. Uçak krizi sonrası sayıları 800’ü bulan Afrin’deki Rus askeri varlığı Türkiye ile başlayan normalleşme sürecinde 300’e düşürüldü. Matar, Mınnag, Tel Rıfat, ve Hörbül’e uzanan 170 kilometre uzunluğa sahip hattan Rusların çekilmesi ile Türkiye’nin Afrin Harekatı’nı başlatacağı görüşü hakim.

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