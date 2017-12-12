Mahkemede hakimin önünde taciz

Çeşitli organizasyonlarda sunuculuk yapan Eda K. (26), ablasının eski nişanlısı Cengiz S. (26) ile olan tehdit davası için ekim ayında Anadolu Adliye Sarayı’na gitti. Sanık olan ablasına destek olmak isteyen Eda K., Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayı izleyicilerin bulunduğu kısımda takip etmeye başladı. Hâkim dosyayı incelerken bir kafede işletmeci olarak çalışan ve davada müşteki olan Cengiz S., iddiaya göre izleyicilerin bulunduğu yere dönerek Eda K.’ya öpücük işareti yapıp göz kırptı. Olaya orada bulunan Eda K.’nın annesi ve arkadaşı da şahit oldu. Genç kadın, duruşmanın ardından savcılığa şikâyette bulundu.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada şüpheli, suçlamayı kabul etmedi. Savcılık, sunucunun iddiasının olay anında duruşma salonunda bulunan annesi ve arkadaşı tarafından da doğrulandığını kaydetti. Cengiz S.’nin öpücük işareti yapıp göz kırparak cinsel taciz suçunu işlediğini belirten savcılık, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.