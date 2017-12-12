Mahkeme başkanı azarladı: Şov yapma otur yerine!

Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 51’i tutuklu 57 sanığın yargılaması Silivri’de başladı.

Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da geçen yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 51’i tutuklu 57 sanığın yargılaması Silivri’de başladı.

Duruşmada söz verilen Masharipov, avukat kısıtlılığının kaldırılması talebi ile duruşma salonunda avukatıyla yan yana oturma talebinin, OHAL kalktıktan sonra kabul edilip edilemeyeceğini sordu. Mahkemebaşkanı da birinci talebin ara kararla değerlendirileceğini ikinci talebin ise OHAL ile bir ilgisinin olmadığını söyledi.

Savunma yapmadı kızdırdı

Bunun üzerine Masharipov, “Türkiye yasalarını yeterince anlayamadığım için, avukatımla görüşmeden savunma yapmayacağım” dedi. Buna sinirlenen mahkeme başkanı, “Burası onun şov yeri değildir. Savunma yapacaksa yapsın yoksa otursun. Otur yerine...” diye bağırdı. Bunun üzerine Masharipov’un avukatı, “Sanığa bağırdığınız tutanaklara geçti. Yasal başvuruda bulunacağız” dedi. Başkan da, “Burası kimsenin şov yeri değil, mahkemeler Türkiye Cumhuriyeti adına, millet adına karar verir. Mağdurların haklarını savunan yerlerdir” cevabını verdi. Avukat, “Reis bey bize şov yapmayın dediniz ama siz şov yapıyorsunuz” deyince mahkeme başkanı diğer sanık İlyas Mamaşaripov’un savunmasına geçilmesini isteyerek avukatın mikrofonunu kesti.