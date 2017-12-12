12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Görünce gözyaşlarını tutamadı!

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Görünce gözyaşlarını tutamadı!
​Beyoğlu'nda bir ofiste çıkan yangında bir kişi içeride mahsur kaldı. Mahsur kalan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarılırken, ofisi yanan kadıngözyaşlarını tutamadı.
Görünce gözyaşlarını tutamadı! Görünce gözyaşlarını tutamadı! Görünce gözyaşlarını tutamadı!

Yangın, Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Aşıklar Sokak'ta bulunan bir ofiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ofiste yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katta mahsur kalan bir kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ofisin kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ofisinin yandığını gören kadın ise gözyaşlarını tutamadı. Kadın arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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