12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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40 üniversite öğrencisi hastanelik oldu

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40 üniversite öğrencisi hastanelik oldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvuran 40 üniversite öğrencisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
40 üniversite öğrencisi hastanelik oldu 40 üniversite öğrencisi hastanelik oldu 40 üniversite öğrencisi hastanelik oldu

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) öğrenim gören 40 öğrenci, kampüste yedikleri öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle üniversite hastanesine başvurdu.

 
Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ilgili polikliniklerde takip ve tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu öğrencilerin acil serviste tedavi edildiği bilgisini verdi.
 
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
 
Öğrencilerin ciddi şikayetlerinin bulunmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Hülagü, konuyla ilgili soruşturma açıldığını, gerekli incelemelerin hassasiyetle takip edileceğini vurguladı.
 
Öte yandan, yemekhanede öğrencilere çorba, patates tava, piliç baget ve makarna verildiği, hastaneye müracaat edenler arasında dışarıda yemek yiyenlerin de olduğu öğrenildi.

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