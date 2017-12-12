12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:12Öğle 13:05İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 11°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 108.966 -0.17
  • Altın: 153,556 0.18
  • Dolar: 3,8354 0.47
  • Euro: 4,5183 0.29

Toptancı halindeki düello kanlı bitti

»
Toptancı halindeki düello kanlı bitti
Antalya’da iddiaya göre telefonda tartıştığı, aralarında küfürleşme meydana gelen ve “Adres ver gel orada görüşelim” dediği öğrenilen Mehmet Öztürk, vurularak öldürüldü.
Toptancı halindeki düello kanlı bitti Toptancı halindeki düello kanlı bitti Toptancı halindeki düello kanlı bitti

Olay, Kepez ilçesinde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 07 YLT 67 plakalı aracıyla hale sebze getiren 40 yaşındaki bir çocuk babası Mehmet Öztürk, iddiaya göre telefonda tartıştığı, aralarında küfürleşme meydana gelen ve ‘Adres ver gel orada görüşelim’ dediği öğrenilen 44 yaşındaki İlyas Ateş ile karşılaştı. Mehmet Öztürk ve İlyas Ateş hal içerisinde bir süre tartıştıktan sonra, yanlarında getirdikleri pompalı tüfeklere davrandılar. Mehmet Öztürk’ten önce pompalı tüfeğine davranan 44 yaşındaki İlyas Ateş, Mehmet Öztürk’ü vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Öztürk kanlar içerisinde yere yığılırken, sesleri duyan halde görevli güvenlik görevlileri olay yerine geldi. Bu esnada İlyas Ateş, 07 MJE 06 hafif ticari aracıyla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlilerinin durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 40 yaşındaki Mehmet Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Hal içerisinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayı görenlerin ifadesine başvururken, kamyonetin yakınında ayakkabı ve bira kutusu olduğu gözlendi. Polis ekipleri ayrıca, Mehmet Öztürk’ün yanı başındaki pompalı tüfekte incelemelerde bulundu. Olay yeri incelemenin ardından Öztürk’ün cansız bedeni cenaze aracıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

“15 dakika sonra yakalandı”
 
Mehmet Öztürk’ü öldüren 44 yaşındaki İlyas Ateş, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Güzelyurt Mahallesi 328 Sokak’ta yakılarının yanına giderken 15 dakika sonra yakalandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Alime teyze: Ben olduğum için erkekler küfür etmiyorAlime teyze: Ben olduğum için erkekler küfür etmiyorBilecik'in Yenipazar ilçesinde kahvehane işletmeciliği yapan ve çevre sakinlerinin "çaycı yenge" dediği 53 yaşındaki Alime Uysal, çay demleyip servis yapıyor.
Oyuncu Gamze Özçelik Suriye'li yetimleri ziyaret ettiOyuncu Gamze Özçelik Suriye'li yetimleri ziyaret ettiSinema ve dizi oyuncusu Özçelik, İdlib'teki savaş mağduru çocuklar için, "Eğitim verebilsek çok iyi ebeveynler olacaklar. Buralara gelmekten korkmayın." dedi.
Ünlü yönetmeni öldüren figüran çıktı!Ünlü yönetmeni öldüren figüran çıktı!Çok sayıda film ve dizilerin ödüllü yönetmeni Mustafa Kemal Uzun, dizisinde oynattığı figüran tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Toptancı halindeki düello kanlı bittiToptancı halindeki düello kanlı bittiAntalya’da iddiaya göre telefonda tartıştığı, aralarında küfürleşme meydana gelen ve “Adres ver gel orada görüşelim” dediği öğrenilen Mehmet Öztürk, vurularak öldürüldü.
Görünce gözyaşlarını tutamadı!Görünce gözyaşlarını tutamadı!​Beyoğlu'nda bir ofiste çıkan yangında bir kişi içeride mahsur kaldı. Mahsur kalan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarılırken, ofisi yanan kadıngözyaşlarını tutamadı.
Şiddet mağduru kocanın dramıŞiddet mağduru kocanın dramıŞiddet uygulayan karısına 3. kez uzaklaştırma kararı aldıran koca “Varsın kılıbık desinler. Yeter ki çocuklarıma ‘katilin çocukları’ demesinler” dedi.
  • Tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü12 Aralık 2017 Salı 07:10
  • Diriliş Ertuğrul hakkında şok iddia!11 Aralık 2017 Pazartesi 20:01
  • 7 yaşındaki oğlu ölümüne sebep oldu11 Aralık 2017 Pazartesi 16:04
  • İmam-Hatip öğrencilerinden Kudüs kareografisi11 Aralık 2017 Pazartesi 16:01
  • İTO Başkanı Çağlar 'Payitaht Abdülhamid'de rol almış11 Aralık 2017 Pazartesi 13:27
  • Filistinli Cuneydi ve Sibel Can'ın oğlu Emir11 Aralık 2017 Pazartesi 12:51
  • Kalbi ve bağırsakları dışarıda doğan Suriyeli kız11 Aralık 2017 Pazartesi 12:47
  • Ünlü yönetmen beyzbol sopasıyla öldürüldü11 Aralık 2017 Pazartesi 12:30
  • Biri zayıflıktan diğeri aşırı kilodan ölü bulundu11 Aralık 2017 Pazartesi 12:29
  • İş dünyasını yasa boğan ölüm! O dizide oynamış11 Aralık 2017 Pazartesi 12:27
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri