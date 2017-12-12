ABD’deki FETÖ toplantılarına FBI da katıldı

H.K. isimli kişi, FETÖ'de faaliyet gösterdiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla işlem yapılan şüpheli, ByLock kullanıcısı olduğu anlaşılınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan H.K.'nin ByLock yazışmaları geçtiğimiz günlerde yargılandığı İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yazışmalarda 'hkuş' kod ismini ve 262305 ID numarasını kullandığı belirlenen şüphelinin 4445 kez ByLock'a girdiği anlaşıldı.
H.K.'nin ByLock yazışmalarında yer alan bir mailde, ABD'de gerçekleştirilen örgütün otel toplantılarının genel olarak iyi geçtiğinin, kapatılan Fatih Üniversitesi'nin firari rektörü Şerif Ali Tekalan'ın bu toplantılara katıldığının, toplantılara FBI'dan üst düzey katılım olduğunun anlatılması dikkat çekti.
Örgütte "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğu belirlenen şüpheli, 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılırken mahkemece hazırlanan gerekçeli kararda örgütsel bağlılığa ilişkin delillerden birisi de bu mesaj oldu.
ERDOĞAN'A HAKARET!
Öğretmen olduğu belirlenen şüpheli H.K.'nin ByLock yazışmalarının yer aldığı grupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli mesajların bulunması dikkat çekti.
Sabah