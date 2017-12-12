12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:12Öğle 13:05İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 6°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -4°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 108.966 -0.17
  • Altın: 153,556 0.18
  • Dolar: 3,8354 0.47
  • Euro: 4,5183 0.29

ABD’deki FETÖ toplantılarına FBI da katıldı

»
FETÖ'nün ABD'de gerçekleştirdiği örgüt toplantılarına FBI yöneticilerinin de iştirak ettiği anlaşıldı.Toplantılara ilişkin bilgiler ByLock'tan çıktı.
ABD’deki FETÖ toplantılarına FBI da katıldı
ABD’deki FETÖ toplantılarına FBI da katıldı ABD’deki FETÖ toplantılarına FBI da katıldı ABD’deki FETÖ toplantılarına FBI da katıldı

H.K. isimli kişi, FETÖ'de faaliyet gösterdiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla işlem yapılan şüpheli, ByLock kullanıcısı olduğu anlaşılınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan H.K.'nin ByLock yazışmaları geçtiğimiz günlerde yargılandığı İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yazışmalarda 'hkuş' kod ismini ve 262305 ID numarasını kullandığı belirlenen şüphelinin 4445 kez ByLock'a girdiği anlaşıldı.

H.K.'nin ByLock yazışmalarında yer alan bir mailde, ABD'de gerçekleştirilen örgütün otel toplantılarının genel olarak iyi geçtiğinin, kapatılan Fatih Üniversitesi'nin firari rektörü Şerif Ali Tekalan'ın bu toplantılara katıldığının, toplantılara FBI'dan üst düzey katılım olduğunun anlatılması dikkat çekti. 

Örgütte "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğu belirlenen şüpheli, 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılırken mahkemece hazırlanan gerekçeli kararda örgütsel bağlılığa ilişkin delillerden birisi de bu mesaj oldu.

ERDOĞAN'A HAKARET!

Öğretmen olduğu belirlenen şüpheli H.K.'nin ByLock yazışmalarının yer aldığı grupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli mesajların bulunması dikkat çekti.

Sabah

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump saldırı sonrası çağrı yaptı!Trump saldırı sonrası çağrı yaptı!Trump, New York'taki saldırının şüphelisi Akayed Ullah'ın ülkeye 'aile temelli göçmenlik vizesi' ile girdiğini belirterek, bu vize düzenlemelerinin 'düzeltilmesini' istedi.
ABD’deki FETÖ toplantılarına FBI da katıldıABD’deki FETÖ toplantılarına FBI da katıldıFETÖ'nün ABD'de gerçekleştirdiği örgüt toplantılarına FBI yöneticilerinin de iştirak ettiği anlaşıldı.Toplantılara ilişkin bilgiler ByLock'tan çıktı.
Irak ordusu terör örgütüyle sınır için anlaştı!Irak ordusu terör örgütüyle sınır için anlaştı!Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın tasfiye edilmesinin ardından bölgede ciddi hareketlilik yaşanıyor.
8 kilometre için 18 bin dolar ödedi8 kilometre için 18 bin dolar ödediUber uygulamasını kullanan bir kişi 21 dakika süren yolculuk için 18 bin 518 dolar ücret alındı. Hatanın anlaşılması üzerine tam iade yapılarak özür dilendi.
Saakaşvili serbest bırakıldıSaakaşvili serbest bırakıldıEski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili serbest bırakıldı.
Direnişin sembolü Cuneydi için İsrail'den kararDirenişin sembolü Cuneydi için İsrail'den kararKudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin gözaltı süresi çıkarıldığı askeri mahkeme tarafından 3 gün uzatıldı.
  • Türkiye'ye kritik ziyaret öncesi yeni gelişme!12 Aralık 2017 Salı 08:10
  • Şeyh Osman: Yok hükmündedir12 Aralık 2017 Salı 07:50
  • Kritik gelişmenin ardından ABD'den flaş açıklama!12 Aralık 2017 Salı 07:45
  • Rusya'dan Türkiye açıklaması!12 Aralık 2017 Salı 07:30
  • Rus askerleri Suriye'den çekilmeye başladı mı?11 Aralık 2017 Pazartesi 23:22
  • İsrail ordusu yine Gazze'yi vurdu11 Aralık 2017 Pazartesi 23:20
  • Putin'den Erdoğan'ın yanında ABD'ye Kudüs mesajı11 Aralık 2017 Pazartesi 22:22
  • Gazeteciye bombalı saldırı: Hayatını kaybetti11 Aralık 2017 Pazartesi 22:18
  • Putin'den yeni 'Kudüs' açıklaması11 Aralık 2017 Pazartesi 20:18
  • Netanyahu'yu fena ezdiler! Apar topar terk etti!11 Aralık 2017 Pazartesi 20:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri