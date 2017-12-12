Ünlü yönetmeni öldüren figüran çıktı!

İstanbul Şile’de yaşayan yönetmen Mustafa Kemal Uzun, sır bir cinayete kurban gitti. Uzun’un sırtından bıçaklandığı ve başına beyzbol sopasıyla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Polis, Uzun’un gasp edilen otomobilinin izini sürüp, katil zanlısının yerini tespit etti. Katil zanlısınmetrobüse bindiğini ve Beylikdüzü’ne gittiğini belirleyen polis, operasyonla O.A.’yı gözaltına aldı.

Cinayet zanlısının, yönetmen Mustafa Kemal Uzun’un bir dizisinde figüranlık yaptığı ortaya çıktı. O.A’nın ilk ifadesinde “Öğle saatlerinde Mecidiyeköy’de bir kafede Mustafa Kemal Uzun ile buluştuk. Burada biraz sohbet ettikten sonra Şile’ye gittik. Burada da bir kafeye oturduk, çay kahve içtik. Sonra bir balık restoranında yemek yedik. Daha sonra Uzun’un evine geçtik. Burada alkol aldık. Sohbet sırasında aramızda tartışma çıktı. Çok öfkelendim, bıçakladım, daha sonra da beyzbol sopasıyla başına vurdum” dediği öğrenildi. Mustafa Kemal Uzun’un “En İyi Darbe Konulu Türk Filmi (Ankara Yazı ) / 13. Uluslararası Kar Film Festivali 2017 * Adana izleyici ödülü (Çanakkale Yolun Sonu) / 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali 2013 Türkiye’nin en iyi savaş filmi (Çanakkale Yolun Sonu) / Empire Dergisi Ödülleri 2016 Yılın yönetmeni (Gümüş) / Boğaziçi Üniversitesi Ödülleri 2005 En iyi Türk yönetmen (Gümüş) / MBC Oscars 2008 En İyi Film (Hasankeyf’in Sessiz Çığlığı) / 1.Köyceğiz Ulusal Altın Aslan Film Festivali 2002 Yaşam boyu onur ödülü / 7. Uluslararası Lions Kısa Film Festivali 2016 En iyi yönetmen / Karadeniz Teknik Üniversitesi Yılın Enleri 2012 ödüllerinin de sahibiydi.