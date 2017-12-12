12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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FETÖ'cüleri kaçıran elebaşı bakın kim çıktı?

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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 16 göçmen kaçakçısı için 16 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
FETÖ'cüleri kaçıran elebaşı bakın kim çıktı?
FETÖ'cüleri kaçıran elebaşı bakın kim çıktı? FETÖ'cüleri kaçıran elebaşı bakın kim çıktı? FETÖ'cüleri kaçıran elebaşı bakın kim çıktı?

 Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na yönelik göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin Yunan vatandaşı 37 yaşındaki V.G nin organizesinde gerçekleştirildiği belirlendi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliğince, mahkeme kararına dayalı olarak üç aydır devam eden projeli çalışma neticesinde, Suriyeli, Afgan, İranlı ve Iraklı düzensiz göçmenleri, kişi başı ortalama 1000 Euro karşılığında Yunan Adalarına kaçırmaya çalışan örgüte büyük darbe vuruldu.

Geçtiğimiz günlerde yakalanan 16 göçmen kaçakçısından sonra, bugün sabah erken saatlerden itibaren de, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bodrum, İzmir ve Aydın'da 16 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve elkoyma kararları icra edilmeye başlanıldı.

1jr3s_1513058000_2272.jpgBodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na yönelik göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin Yunan vatandaşı 37 yaşındaki V.G nin organizesinde gerçekleştiğinin tespit edildiği soruşturmada, örgütün üyeleri arasında Ukrayna ve Moldova uyruklu 4 şüphelinin de olduğu; 3 aydır devam eden alt soruşturmalarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 9 yat ve 1 jet skiye de elkonulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sonrasında, ileriki günlerde, Bodrum Adliyesine çıkarılacaklar.

Daha önce de Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Irak başta olmak üzere farklı uyruklardaki 1000 kadar düzensiz göçmen Bodrum'dan Kos Adasına kaçmaya çalışırken Sahil GüvenlikKomutanlığı ekiplerince yakalanarak, Bodrum Emniyeti ve Jandarma Komutanlığına teslim edilerek, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca da birçok farklı soruşturma konusu yapılmıştı. Ekim ayı içerisinde ise Bodrum'dan Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ firarileri ele geçirilmişlerdi.

Sabah

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