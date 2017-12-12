Çocuk parkında iğrenç olay!

İddiaya göre olay 1 Aralık gecesi meydana geldi. D.S. arkadaşlarıyla Nişantaşı’nda gittiği bardan saat 04.30 sıralarında ayrıldı. 42 yaşındaki D.S.’nin iddiasına göre, taksiye binmek için Cevahir Caddesi’nden otobüs duraklarına doğru yürürken yanına yaklaşan bir kişi bıçakla tehdit etti. Elindeki bıçağı D.S.’ye dayayan kişi, “yürümeye devam et” dedi. 19 Mayıs Mahallesinde bir parka geldiklerinde de bıçaklı kişi, tehditle tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Olayın yaşandığı bölgedeki 100 kameradan 90 saatlik görüntü toplandı. İzlenen görüntülerde şüphelinin F.A. olduğu belirlendi. 31 yaşındaki F.A., olaydan 6 gün sonra gözaltına alındı. Güvenlik kamera kayıtlarında, F.A.’nın D.S. ile yürüdüğü görülüyor. Parka girildikten 1 dakika sonra F.A. parktan çıkıyor ve farklı bir noktadan tekrar parka giriyor. Sorgulanan zanlının suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.