Büyükçekmece’de korkunç olay! Evde bulundular

İstanbul Büyükçekmece'de bir kadın ve aynı evde yaşadığı yabancı uyruklu bakıcısı başlarına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Pınartepe Mahallesi’ndeki Rukiye Balcı’nın yaşadığı müstakil evde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre; Arya Özgü annesi Rukiye Balcı’yı bütün gün telefonla aradı ancak ulaşamadı.

Bunun üzerine Özgü annesinin yaşadığı eve gitti. Dışarıdan annesine seslenen Özgü, cevap alamayınca kendi anahtarıyla kapıyı açarak eve girdi. Evinin içinde annesini arayan Özgü, annesi Rukiye Balcı ile yabancı uyruklu bakıcısını ayrı odalarda öldürülmüş halde buldu. Çığlıklar atarak dışarı çıkan Özgü, komşulardan yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evin çevresinde güvenlik şeridi çekti. Komşuları tarafından sakinleştirmeye çalışırken Arya Özgü ise ağlayarak sinir krizi geçirdi.

"KATİLLER BULUNSUN"

Rukiye Balcı’nın ablası Vahide Erdoğan ise şöyle konuştu:

"Hiç bir bilgimiz yok. Ama bu cinayetin araştırılmasını istiyorum. İstanbul Başsavcılığı'na bağırıyorum, bulunsun ablamın katili, bulunsun, bulunsun. Bu kadar binalar varken, bu kadar güvenlik varken bir yerde nasıl iki kişiyi öldürüyor da kimse duymuyor. Ablamı darp etmişler, kafasına balyozla vurulduğu söyleniyor. Yanında çalışanı varmış. Onunla beraber öldürülmüşler aynı şekilde.. Bulunsun katiler Cumhuriyet Başsavcılığı duysun bizi, katilleri bırakmasınlar. Yeter artık diyoruz. Böyle bir şey olamaz İstanbul’un göbeğinde iki kişi öldürüyorlar, kimse duymuyor"

Balcı’nın halası olduğunu söyleyen Esengül Özkan da, "Bize akşam haber geldi. Halamın öldürüldüğünü söylediler. Biz de olay yerine geldik. Yani bizim yapacak bir şeyimiz yok. Burası ıssız bir yer değil. Nasıl öldürüldü? Nereden girildi? Biz katillerin bulunması istiyoruz. Yanında bakıcısı vardı. Onunla birlikte öldürmüşler. Biri bir odada, diğeri bir odada öldürülmüş. Halam burada doğayı çok sevdiği için, kopamadığı için köylü insanı, ondan dolayı böyle. Oğlu da tarımcı olduğundan dolayı sera yetiştirmek istemişti. Pazarcılık yapıyor. Bu yaz eşi vefat etti. Kendisi burada kalıyordu. Bakıcısı ile beraber" diye konuştu.

"BALYOZ İLE VURMUŞLAR" İDDİASI

Balcı’nın diğer yeğeni Halil Özkan da, ''Balyozla vurmuşlar. Katillerin bulunması istiyoruz. Burası bu kadar ıssız bir yer değil. Nasıl oldu böyle bir şey? Ben anlamadım. Kendisi burada bahçesi falan var. Pazarcılık yapıyor. Evet kendisi esnaf burada hatta arabasını bile boşaltmamış. Kendisi 55 yaşındaydı. Küçükbaş hayvanları vardı, iki ay önce hepsini öldürmüşler. Gözdağı vermek için mi yapmışlar. Bütün hayvanları telef etmişler burada" dedi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler evde ve çevresinde yaklaşık 3 saat delil araştırması yaptı. Ekipler, iki kişinin de kafalarına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cesetler cenaze aracıyla Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.