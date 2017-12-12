Dünyada silah satışı patladı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından 2002’den beri her sene açıklanan rapora göre, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi 2016 yılında 374.8 milyar dolarlık silah, askeri ekipman ve hizmet satışı yaptı.

Türk şirketler öne çıktı

En fazla silah ve askeri hizmet satan ülkelerin başında, ilk 100’de 38 şirketi yer alan ABD bulunuyor. Avrupa’da en fazla silah satışıyapanların başında ise İngiliz şirketler yer alıyor. İlk 100 listesindeki sekiz İngiliz şirketin, 2016 yılında yüzde 2’lik bir artışla 36.1 milyar dolarlık satış yaptığı bildirildi.Rus şirketlerindeki büyüme ise yavaşladı. Bunda, Rusya’ya yönelik uluslararası yaptırımlar, petrol fiyatları ve ekonomik sıkıntıların etkili olduğu belirtildi. İlk 100’de yer alan 10 Rus silah şirketinin 2016’da 26.6 milyar dolarlık satış yaptığı ifade edildi. SIPRI’nin verilerine göre, Türk şirketlerin satışlarında yüzde 27.6, Güney Koreli şirketlerin satışlarında yüzde 20.6 artış kaydedildi. Brezilyalı şirketler ise satışlarını yüzde 10.8 artırdı.