12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Oyuncu Gamze Özçelik Suriye'li yetimleri ziyaret etti

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Sinema ve dizi oyuncusu Özçelik, İdlib'teki savaş mağduru çocuklar için, "Eğitim verebilsek çok iyi ebeveynler olacaklar. Buralara gelmekten korkmayın." dedi.
Oyuncu Gamze Özçelik Suriye'li yetimleri ziyaret etti
Oyuncu Gamze Özçelik Suriye'li yetimleri ziyaret etti Oyuncu Gamze Özçelik Suriye'li yetimleri ziyaret etti Oyuncu Gamze Özçelik Suriye'li yetimleri ziyaret etti

Sinema ve dizi oyuncusu Gamze Özçelik, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde savaş mağduru çocukların kaldığı yetimhaneleri ziyaret etti.

Özçelik, kurucu genel başkanı olduğu Umuda Koşanlar Derneği ve İyilik Delileri Grubu ekipleriyle iç savaşın sürdüğü Suriye topraklarına geçerek yetimhanelerdeki çocuklara kitap, defter ve kalem gibi hediyeler dağıttı.

Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Benim için çocukların dini, dili, ırkı önemli değil. Savaş görmüş yetim, mağdur, mazlum hiçbir çocuğu unutmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'de yetimhaneleri ziyaret ettiklerini anlatan Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki bütün çocuklar savaş görmüşler. Annelerini, babalarını, akrabalarını savaşta kaybetmişler. Ne kadar sıcakkanlı olduklarını ne kadar sevgiye ilgiye muhtaç olduklarını görmeniz lazım. Onların yalnız olmadıklarını hissettirmek lazım. Çocukların iyi eğitime ihtiyacı var. Eğitim verebilsek çok iyi ebeveynler olacaklar. Elimizden geleni yapacağız. Buralara gelmekten korkmayın."

Özçelik, ziyaretleri kapsamında İHH İnsani Yardım Vakfının Suriyeli savaş mağduru aileler için yaptırdığı Rahmet Yaşam Köyü'nde ve Türk yardım kuruluşu Fetih-Der'in yaptırdığı Abdülhamit Han Yetimhanesi'nde yaşayan çocuklar ve ilgililerle sohbet ettiklerini sözlerine ekledi.

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