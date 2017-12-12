Alime teyze: Ben olduğum için erkekler küfür etmiyor

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde kahvehane işletmeciliği yapan ve çevre sakinlerinin "çaycı yenge" dediği 53 yaşındaki Alime Uysal, çay demleyip servis yapıyor.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde ailesine destek için 10 yıl önce kahvehane işletmeciliğine başlayan 53 yaşındaki Alime Uysal, yaptığı işle erkeklere taş çıkartıyor.

Bilecik'e 83 kilometre uzaklıktaki bin 70 nüfuslu ilçede yaşayan 3 çocuk annesi, bir torun sahibi Uysal, ailesiyle 7 yaşındayken göç ettikleri ilçede mücadeleci yapısıyla tanınıyor.

Eşine destek ve aile bütçesine katkı için 2007 yılında verdiği ani bir kararla bir kahvehanenin işletmeciliğini alan Uysal, karşılaştığı sorunların üstesinden geldi ve ilçe halkının saygı duyduğu "çaycı yenge" olarak bilinmeye başladı.

Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sabah 06.00'da kahvaltısını yaptıktan sonra kahvehaneyi açtığını belirterek, "İşe geliyorum temizliğimi yapıyorum. Bulaşık, servis derken saatler geçiyor. Öğleden sonra 15.00 gibi yerime birini bırakıp eve gidiyorum. Torunuma bakıyorum, rutin işlerimiz devam ediyor her gün böyle, tabii biraz zor." diye konuştu.

Çoğu zaman gece yarısına kadar çalıştıklarını dile getiren Uysal, "Yavaş yavaş açılıyor kadına bakışlar, kriterleri kırdık. 3 çocuğum var, biri evli. Onlar da alıştı, bazen gece soba borularını temizlemeye yardıma geliyorlar. 10 yıldır bu işi yapıyorum ilk başladığımda çok heyecanlıydım, titriyordum bardakları bile yıkayamıyordum, şimdi alıştım. Bayan arkadaşlarıma bile tavsiye ediyorum. Erkekler bana teyze, abla, yenge diyor." ifadelerini kullandı.

"Ben olduğum için erkekler küfür etmiyor"

Kadın arkadaşlarının "Bu işi nasıl yapıyorsun, erkekler nasıl konuşuyor?" şeklinde sorular sorduğunu anlatan Uysal, "Siz de yapabilirsiniz diyorum. Erkekler küfür etmiyor ben olduğum için. Bir bayan var sonuçta dikkat ediyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Daha önce bayanlar kahvenin önünden geçmezdi, şimdi ben içerideyim. Ben başladıktan sonra ilçede bayan esnaf arttı, öncülük yaptım. Neticede ekmek davası, yapacak başka bir şeyimiz de yok." dedi.