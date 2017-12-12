12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Türkiye ayağa kalkmıştı! Gerçek ortaya çıktı

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Ankara Adliyesi önünde çocuklarının elinden alındığını söyleyerek ağlayan Çağdaş Kocamangil'in, mahkemede çocukların velayetinin babaya verilmesini kabul ettiği ortaya çıktı.
Türkiye ayağa kalkmıştı! Gerçek ortaya çıktı
Türkiye ayağa kalkmıştı! Gerçek ortaya çıktı Türkiye ayağa kalkmıştı! Gerçek ortaya çıktı Türkiye ayağa kalkmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre; 1 Aralık'ta Ankara Adliyesi önünde sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak ağlayan Çağdaş Gamze Kocamangil, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Bir buçuk yıldır devam eden boşanma davasında annenin ruh sağlığının yerinde olup olmadığı anlaşılsın diye Numune Hastanesine sevkine karar veren hâkim, anneye uzaklaştırma kararı çıkardı. Olay aslında 5 Mayıs'ta gerçekleşti. Mahkeme çocukların velayetini bu tarihte babaya verdi ve anne Kocamangil, mahkeme salonunda karara itiraz etmedi. Davadan sonra da itiraz dilekçesi vermedi. 1 Aralık'ta sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, "Burada adaletin zerresi yok, bu ülkede adalet aramayın, bu ülkede kadına adalet yok" diye ağlayıp mesaj yayınladı. Kadının paylaştığı video, 4 buçuk milyon kişi tarafından izlendi. Ünlü isimler harekete geçti. Bir annenin yardım çığlığı büyüyerek haber kanallarına da çıktı. Birçok avukat devreye girerek dava dosyasını inceledi ve gerçek ortaya çıktı.  

10 ay hapis cezası

Çift 5 Temmuz'da karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme çocukların velayetini ilk olarak anneye verdi. Babaya da haftada iki kez görüş hakkı sağladı. Anne Kocamangil, çocukları babasına karakolda teslim edip çocuklarının yanında eski eşine hakaretler etti. Kcasına birçok kez şiddet de uygulayan anne Kocamangil'e, 10 ay hapis cezası verildi. Sosyal medyada ve televizyon kanallarında kadına şiddet, kadına adalet yok diyerek tıklanma rekoru kıran sosyal medyada takipçi sayısını bir anda 4 katına çıkaran Çağdaş Kocamangil, hapis cezası 4 yıldan az olduğu için adli kontrolle serbest bırakıldı.

'Takipçilerini çoğaltmak için bu yolu seçti'

İşadamı B. Kocamangil'in avukatı İdil Yurttakalın, sosyal medya fenomeni olan annenin takipçisini artırmak için bu yolu seçtiğini öne sürdü.  

Çocukları eve kilitleyip dışarı çıktığı kanıtlandı

Çocukların velayeti kendisindeyken geceleri çocukların üzerine kapıyı kilitleyip dışarı çıkan anne, çocukları babasıyla telefonda konuşturmayınca baba polisle Çağdaş Kocamangil'in evine gitti. "Üzerlerine kapı kilitlenen çocuklar ağlayarak baba bizi buradan kurtar diye feryat etti" diyen baba B. Kocamangil'in avukatı İdil Yurttakalın, "Müvekkilim ve Çağdaş hanımın boşanma davaları hala devam ediyor. Ayda iki kez çocuklarıyla görüşmesine müsaade edildi. Baba, anneyle çocukları ayda üç kez görüştürdü. Yaz tatiline gönderdi, anne yapılan bu muamele için teşekkür maili attı. Mahkemede de çocukların velayetinin babaya verilmesinin daha doğru olduğunu, çocuklarının iyi şartlarda yetişmesinin güzel olduğunu söyledi. Sosyal medyada yayınlanan videoyu izleyince şok geçirdik" diye konuştu

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