12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Trump saldırı sonrası çağrı yaptı!

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Trump saldırı sonrası çağrı yaptı!
Trump, New York'taki saldırının şüphelisi Akayed Ullah'ın ülkeye 'aile temelli göçmenlik vizesi' ile girdiğini belirterek, bu vize düzenlemelerinin 'düzeltilmesini' istedi.
Trump saldırı sonrası çağrı yaptı! Trump saldırı sonrası çağrı yaptı! Trump saldırı sonrası çağrı yaptı!

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın New York'taki bombalı saldırıyla ilgili değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamasında Trump, özellikle aile temelli göçmenlik vizelerine karşı Kongre'yi yeniden düzenleme yapmaya çağırarak, "Adaylığımın ilk gününden beri ABD'nin göçmenlik sisteminin düzeltmesi gerektiğini söylüyorum. Bugünkü terör şüphelisi, ulusal güvenliğimizle uyumlu olmayan 'aile dayanaklı göçmen vizesi' ile ülkeye girmiştir" ifadelerini kullandı.

Mevcut sistemde farklı ülkelerden gelen birçok kişinin yeteri kadar güvenlik kontrollerinden geçirilmediğini savunan Trump, 6'sı Müslüman 8 ülkeye getirdiği seyahat kısıtlamalarını örnek vererek kendi yönetimi altında sıkı tedbirler aldıklarını kaydetti.

'GÖÇMENLİK ZİNCİRİ SONA ERDİRİLMELİ' 

"Kongre göçmenlik zincirini sona erdirmelidir" değerlendirmesini yapan Trump, aile bireyleri arasındaki Amerikan vatandaşlarının birinci derece aile üyelerine göçmenlik hakkı sağlayabilmesine imkan veren düzenlemelerin kaldırılması çağrısında bulundu.

'ÖLÜM CEZASI DA DAHİL…'

Açıklamasında ayrıca, terör eylemine bulaşmış kişilerin yasaların izin verdiği en ağır cezalarla cezalandırılmasını isteyen Trump, "Uygun vakalarda ölüm cezası da dahil en güçlü cezalar verilmelidir" mesajını paylaştı.

New York polis yetkilileri, dünkü saldırıda kendisi dahil toplam 4 kişinin yaralanmasına neden olan Akayed Ullah'ın 2011 yılında ABD'ye 'aile dayanaklı göçmen vizesiyle' geldiğini ve 7 yıldır New York'un Brooklyn bölgesinde ikamet ettiğini açıklamıştı.

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